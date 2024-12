Le frontiere della Scienza: incontri e conferenze al liceo Laurana Baldi di Urbino

Si chiama “Le frontiere della Scienza“ ed è la seconda edizione della rassegna organizzata dal liceo Laurana Baldi di Urbino: dal 10 dicembre a marzo 2025 incontri e conferenze per approfondire i temi di attualità e quelli scientifici. Tutti gli incontri si svolgono nella sede della scuola in via Pacioli, dalle 15 alle 17.

Il calendario. Martedi prossimo il professore Alessandro Bogliolo presenterà il tema “Intelligenza artificiale o forza bruta?“. Seguirà il 22 gennaio il professore Filippo Martelli con il topic “Siamo soli nell’universo?“. Ancora, il 6 febbraio sarà la volta del professore Andra Capozucca che interverrà su “Gli occhi della mente“. Infine, a chiudere il ciclo di incontri, il 15 marzo il professore Antonello Pasini, ricercatore al Cnr, presenterà “Clima come sistema complesso“. Esperto di climatologia, attraverso i suoi libri ed interventi mediatici, promuove una maggiore consapevolezza e sensibilità verso sfide ambientali attuali.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e rappresentano un’ottima occasione per stimolare la curiosità scientifica e il dialogo tra esperti e studenti. Gli incontri sono a ingresso libero, un’occasione di stimolo e conoscenza con studiosi e scienziati.