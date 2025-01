Le triple di Lombardi fanno la differenza. De Laurentiis granitico, buon primo tempo

Petrovic 5,5 Una partita di quelle anonime perché non ha mai inciso sulla gara. Ed è stato in campo 15 minuti. Rendimento sotto le attese e non ha portato a casa nemmeno il suo buon tiro dlala distanza perché chiudee con 1 su 2 e non ha nessun rimbalzo.

Maretto 5 Inizia con due buone giocate ma poi si perde, un po’ come tutti i compagni nel grigiore generale. Non è stato nemmeno incisivo in fase difensiva e sul fronte opposto non c’erano guardie di alto livello. Chiude con 0 su 2 da tre e 1 su 1 da sotto.

Imbrò 5,5 Se uno toglie un paio di bombe, una partita che sembra un salto indietro nel tempo. Anche in regia non ha brillato soprattutto nel finale con le scelte dei passaggi. In campo tanto: 24 minuti. Chiude con 2 su 5 nelle bombe e 0 su 1 da sotto. Di buono ha 4 rimbalzi. Molle in difesa. Ma non è stato il solo. Era in buona compagnia.

De Laurentiis 7 Uno dei pochi che ha salvato la faccia in questo match da remi in barca. Chiude con 0 su 1 da fuori e con 5 su 5 da sotto.

King 5,5 Una delle poche volte che è andato in grande difficoltà soprattgutto nel marcamento di Earlington che è andato a giocare sempre in post basso facendo serissimi danni. In attacco – discreto finale – chiude con 3 su 5 nelle bombe con 1 su 3 da sotto.

Bucarelli 5,5 Sarebbe anche da 7 se non si fosse fatto soffiare una palla dalle mani proprio nel pieno della rimonta nei secondi finali con la parftita ancora incerta. Un errore pesantissimo. Un errore-partita. Chiude con 2 su 3 dalla distanza e 1 su 2 da sotto. Ha 4 rimbalzi.

Lombardi 7 Non fa magie sotto il profilo tecnico e sbaglia anche rigore a porta vuota. Ma dentro un match che stava rotolando anche verso una sconfitta pesante è l’unico chre ha messo la museruola a Earlington rimettendo la squadra in linea di galleggiamento. Anche buoni tiri dalla distanza: chiude con 3 su 5 dalla distanza e 1 su 2 da sotto. Ha 4 rimbalzi. Ha fatto valere il fisico in una zona del campo dove la Vuelle erra in sofferenza.

Zanotti 5 Una partita, anche la sua anonima. Anche se in campo è stato poichissimo: 4 minuti. In difficoltà sui lunghi di Avellino. Chiude con con 0 su 3 da sotto.

Ahmad 5,5 Questo è il grande punto interrogativo di questo match. Pensare che Mussini e company lo possano aver messo in difficoltà è difficile da credere. Che i difensori di Avellino gli siano stati sopra come cerotti è vero. Che si sia nascosto dietro l’albero potrebbe essere possibile. Comunque una gara vissuta dal tunnel che porta agli spogliatoi. Quanto sia stato colpa sua e quanto dei compagni è da stabilire ma nel finali si sono visti passaggi a compagni improbabile tiratori ma non a lui. Chiude con 2 su 6 da 3 punti, 4 su 5 da sotto , 6 swu 6 nei liberi e 7 roimbalzi .

m. g.