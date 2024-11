Legato Albani e il presidente che non arriva

Laura Scalbi potrebbe presiedere il Legato Albani di Urbino. Delega che dovrebbe essere svelata a breve. Ma il condizionale è d’obbligo perché conferme non ci sono, ma solo un nostro totonomi captando le correnti attorno via Puccinotti. Scalbi è in Forza Italia da quasi dieci anni da cui è arrivata dopo essere uscita dalla lista Verdi/Sgarbi a metà del primo governo Gambini, rimanendo in maggioranza. Alle amministrative si è presentata con la lista “Centrodestra per Gambini“ venendo eletta in Consiglio comunale, dove è presente da due mandati avendo avuto anche la delega alle politiche giovanili. Nulla è certo, ma è tra i nomi della rosa di maggioranza ancora vacante. Oltre al rinnovo del Cda del Legato Albani, scaduto a settembre 2023, vanno rinnovate anche quelle per la Cappella musicale del Santissimo Sacramento e il Cda di Urbino Servizi.

Partite post elezioni, queste, di un ultimo giro di campionato per nulla minore a cui si sta giocando da alcune settimane e che dovrebbe chiudersi a metà della prossima. Probabilmente ai rigori, specie per l’ente di piazza della Repubblica su cui c’è più attenzione.

Proprio il Legato, come dicevamo, ha il Cda da rinnovare velocemente essendo in carica solo il presidente, cioè il sindaco, ruolo che viene poi delegato. A cui si aggiungono tre consiglieri, uno attinto dalla minoranza. La durata è di quattro anni e questo passaggio è stato evitato per mesi, anche per via delle amministrative. Il sindaco Maurizio Gambini non si sbilancia, dice solo: "Abbiamo fatto gli incontri con partiti e liste in questi giorni e credo che la settimana prossima ufficializzeremo le scelte. Per ora i nomi non ci sono, nemmeno sulla presidenza del Legato. Uguale per la Cappella Musicale". Gli incontri ci sono stati ma la fumata bianca non è uscita, era prevista per lo scorso fine settimana al massimo lunedì, ma niente.

Francesco Pierucci