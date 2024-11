L’energia di “Grease“ è potentissima. Colori e musiche da premio Oscar

Musical e cinema un connubio che non è stato sempre fortunato. Eppure nel caso di Grease, lo spettacolo che ha ispirato la celebre pellicola con interpreti John Travolta e Olivia Netwon-John, si direbbe esattamente il contrario. Un musical che ha debuttato a Broadway nel 1971 e che in poco tempo ha registrato un sold out perenne spingendo sette anni dopo il regista Randal Kleiser, a realizzare una pellicola che è stata a sua volta campione d’incassi e candidata ad un premio Oscar e 4 Golden Globe.

Ma se quel film ha tratto forza dal musical è anche vero il contrario. Fatto sta che sui palchi di tutto il mondo rivive da cinquant’anni quel travolgente amore adolescenziale a suon di note di rock’ n roll. E da questa sera fino a domenica va in scena al Teatro Rossini Grease nell’allestimento della Compagnia della Rancia per la Stagione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. In scena al termine di una residenza di riallestimento, edizione dopo edizione, Grease si conferma il musical più amato della Compagnia della Rancia. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey (traduzione di Michele Renzullo, liriche italiane di Franco Travaglio e Michele Renzullo), con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, "è – come si legge nelle note di sala – una festa travolgente, un vero e proprio fenomeno di costume pop, un cult intergenerazionale". In scena un affiatatissimo gruppo di giovani e talentuosi performer.

"È sempre stimolante e divertente lavorare con il cast – racconta Saverio Marconi – in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo". "Ogni allestimento di Grease – prosegue Mauro Simone – è l’occasione per introdurre nuove idee registiche, di concerto con tutto il team creativo e i performer in scena per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a spunti e suggestioni sempre nuovi e attuali".

Il preparatissimo cast ha lavorato intensamente con la coreografa Gillian Bruce che ha costruito "sartorialmente" su di loro le coreografie rendendole ancora più energiche ed esplosive. Per i nuovi costumi (oltre 80), un’esplosione di colori e tessuti cangianti, la costumista Chiara Donato si è affidata alle principali sartorie teatrali italiane. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione si integrano perfettamente con la scenografia, a firma di Gabriele Moreschi. Il team creativo comprende anche Valerio Tiberi che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati in collaborazione con Francesco Vignati. Gli aspetti musicali sono curati da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti, la direzione musicale e gli arrangiamenti vocali, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e orchestrazioni. Sabato alle 16 nella Sala della Repubblica la compagnia incontrerà il pubblico. Info e prevendite: Teatro Rossini 0721 387621. Inizio spettacoli ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.