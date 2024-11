L’ex consigliere regionale Talé aderisce a Forza Italia

L’ex consigliere regionale Federico Talé ha aderito a Forza Italia. L’annuncio ieri ad Acqualagna durante una conferenza stampa degli azzurri. "Siamo lieti – hanno sottolineato Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per le Marche e Elisabetta Foschi, Segretario provinciale di Forza Italia per Pesaro e Urbino - di annunciare l’ingresso nella nostra famiglia politica dell’ex consigliere regionale Federico Talè, che ha deciso di impegnarsi per Forza Italia contribuendo ad accrescere la nostra presenza e la nostra partecipazione attiva sul territorio marchigiano". "Con l’adesione al nostro gruppo – hanno aggiunto Bastianoni e Foschi - il territorio di Pesaro e Urbino, e in generale le comunità cittadine, avranno un altro interlocutore affidabile e preparato a cui rivolgersi. Stiamo mettendo in pratica le linee guida che ci ha dato il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani. La storia amministrativa di Talè, per dieci anni alla guida del Comune di Mondavio e per 5 anni come consigliere in Regione Marche certifica la sua lunga esperienza al servizio delle Istituzioni svolta sempre con capacità e impegno".

Alla conferenza erano presenti il Capogruppo regionale Jessica Marcozzi, il consigliere regionale Giovanni Dallasta e l’Assessore Regionale Stefano Aguzzi. "Auguriamo perciò a Federico buon lavoro - hanno concluso i dirigenti di Forza Italia - certi che saprà contribuire alla crescita del partito stando accanto ai cittadini e alle loro esigenze con la stessa passione ed energia che ha contraddistinto la sua storia umana e politica".

am.pi.