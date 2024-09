L’indipendenza economica. Le donne della Fidapa si aiutano per conquistarla

Fidapa Bpw Italy, Federazione italiana donne arti professioni affari, ha scelto Pesaro come sede dell’assemblea annuale del Distretto centro (Marche, Umbria, Lazio e Toscana). L’iniziativa, partita ieri e in conclusione oggi, prevede anche incontri, laboratori e un convegno sull’indipendenza economica delle donne come strumento di libertà. "La sinergia con le istituzioni è fondamentale per la nostra associazione e poter organizzare l’assemblea distrettuale nel Municipio della Capitale della cultura 2024 pone il sigillo di autorevolezza sulle iniziative che portiamo avanti", dice la presidente distrettuale, Grazia Marino. Fidapa è un movimento di opinione che lavora affinché le donne ottengano indipendenza economica, pari opportunità e rappresentatività nella vita economica, civile e politica. È divisa in tre distretti, a propria volta ripartiti in sezioni, raccoglie circa 10mila socie e aderisce alla International federation of business and professional women (Ifbpw), federazione internazionale nata nel 1930.

Ad aprire la due giorni di Pesaro è stato il convegno ‘Conta su di Te. L’indipendenza economica come strumento di libertà femminile’, a cura della vicepresidente del Distretto, Catiuscia Ceccarelli, con Germana Giombini, docente di Economia politica all’Università di Urbino, Taryn Di Ventura, formatrice e business coach, Annalisa Monfreda, giornalista e cofondatrice di Rame.Platform, e Claudia Santoni, presidente Osservatorio di genere. "Io curo il tema nazionale del biennio in corso, che riguarda il rispetto - dice Ceccarelli -. Oggi, per la donna, l’indipendenza economica e la liberto sono imprescindibili per affrontare i soprusi ed essere presente a se stessa". Alla presentazione c’era pure il vicesindaco, Daniele Vimini, che ha lanciato un auspicio: "Possiamo fare sì che la spinta che vuol essere di crescita per tutti non si fermi a quello che faremo qui, ma diventi un innalzamento di attenzione e un monitoraggio. Grazie per essere qui e i migliori auguri". A contraccambiare è stata Lisa Segatori, presidente della Sezione di Pesaro: "Sono orgogliosa perché siamo stati scelti. L’associazione è impegnativa, ma dà tanto e con riesce a fare tanto. Grazie all’amministrazione di Pesaro, che ci supporta".

Durante la presentazione (foto) si è data molta importanza anche ai ruoli ‘di servizio’ di Fidapa, come sottolineato da Alberta Valente e Laura Amaranto, segretaria e tesoriera del Distretto. Presenti alla due giorni pure Anna Maria Turchetti, già presidente del Distretto, e Simonetta Cavalieri, presidente Social innovation society, che ha spiegato come nei laboratori si punterà tanto anche sulle soft skills (competenze trasversali) "capendo come possiamo tradurle in concreto". A completare l’organigramma della Sezione pesarese sono Silvia Moroni, vicepresidente, e Raffaella Marini, tesoriera. Infine, spazio ai giovani, con Young Hub, contenitore di idee voluto dalla presidente Marino per le socie under 35: "È un laboratorio di idee e uno spazio libero - dice Maria Vittoria Forte -. Un luogo concreto in cui progettare e crescere insieme".

Nicola Petricca