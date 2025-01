ll Bramante festeggia nel derby. I padroni di casa domano il Loreto

bramante

68

loreto

53

BRAMANTE : Crescenzi 16, Ricci 8, Sgarzini 6, Ferretti, Ferri 9, Nicolini E., Centis, Rinaldi 4, Stefani 10, Panzieri 15, Lanci. All. Nicolini M.

ITALSERVICE LORETO : Delfino 12, Cevolini 5, Arduini, Battisti ne, Cipriani 8, Mattioli, Ridolfi ne, Tognacci 2, Aglio 13, Broglia 2, Gulini 11, Jareci. All. Ceccarelli.

Arbitri: Gaudenzi e Boudrika.

Parziali: 14-19, 33-33, 48-45.

Note: tecnico alla panchina del Bramante e del Loreto.

Il Bramante si aggiudica il derby. E’ Stefani ad aprire le danze. Arriva anche la tripla di Ricci e la squadra di casa si trova a condurre per 5-0 dopo 2’. La risposta del Loreto non si fa attendere. Aglio replica dai 6,25 (5-3). Il team locale insiste con Centis in entrata (7-3). I biancoblu contengono l’Italservice con una buona difesa. Stefani subìsce fallo e dalla lunetta segna uno su due (8-3). Con Aglio inizia la rimonta degli ospiti: - 1 (10-9) al 6’.

A mettere la freccia è Tognacci che riceve, si gira e gonfia la retina (10-11, al 7’). I ragazzi del presidente Pizza vanno sul + 4 (10-14, all’8’). Capitan Ferri e compagni soffrono la zona dei gialloblu e rallentano il gioco. Con Cipriani dalla lunetta Loreto prova a spiccare il volo (10-15, al 10’). Ma a tarpare le ali degli uomini di coach Ceccarelli è Crescenzi che accorcia (14-17).

Il primo quarto si conclude il 14-19 di Cipriani dal tiro libero. Nel secondo periodo è sempre un ispirato Crescenzi a impattare 20-20.

Il numero 5 entra, segna, subisce fallo e concretizza anche il tiro aggiuntivo (13’). I biancoblu tornano a mordere con Stefani e Rinaldi (25-20, al 14’). E’ sempre il numero 18 a dettare legge (27-22, al 15’). Su 29-24 si accende Delfino. Il grande ex mette sigla negli ultimi 2’ prima dell’intervallo 8 punti 4 e riagguanta i cugini (33-33). Nella ripresa il Bramante ritrova Ferri. Il numero 10 segna due bombe in pochi minuti: al 25’ la compagine del tecnico Nicolini comanda per 41-34. Rinaldi lo emula dai 6,25: 44-34. I padroni di casa vanno a + 10 (26’). L’Italservice però non molla. Aglio e Gulini replicano (44-40, al 27’). Il Bramante continua a difendere forte. Rinaldi dalla lunetta segna il + 7 (47-40). Gulini e Cevolini si avvicinano (48-45). Nell’ultima frazione, il Bramante si dà alla fuga con le bombe di Ricci (57-45, al 34’) e Ferri (66-48, 37’). Bravo anche Sgarzini che ruba per due volte la sfera e si invola a canestro ed è proprio il play biancoblu a segnare il + 20 (68-48, al 39’).

Nell’ultimo minuto c’è spazio anche per i baby Lanci e Ferretti. Beatrice Terenzi