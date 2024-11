L’orchestra della Lituania celebra Bach

Oggi (ore 18) il secondo appuntamento della 65ª Stagione concertistica dell’Ente Concerti pesarese vede protagonista sul palco del Teatro Rossini la lituana Klaipeda Chamber Orchestra con Mindaugas Backus nel ruolo di maestro concertatore e violoncello solista.

La KCO è una delle più giovani e dinamiche tra le orchestre da camera professionali lituane e si è distinta sin dalla sua fondazione per la proposta di programmi raffinati e interpretazioni entusiasmanti di repertori stilisticamente variegati. L’orchestra, fondata nel 1992 su iniziativa della violista Liuda Kuraitiene, dal 2009 è guidata dal celebre violoncellista lituano Mindaugas Backus nella veste di direttore artistico. Riconosciuto a livello internazionale come uno dei più rilevanti e versatili violoncellisti della sua generazione, Backus considera il suo lavoro con la KCO come "uno stile di vita, una filosofia del rapporto con la musica, una comunità creativa".

La sua visione e le sue idee innovative hanno contribuito a definire con successo l’attuale repertorio e stile esecutivo della compagine, avviando nuove collaborazioni artistiche e contribuendo alla vita culturale della città baltica. Negli ultimi anni gli itinerari delle tournée della KCO si sono ampliati insieme all’aggiunta di nuovi repertori. L’orchestra si è esibita in Germania, Polonia, Ucraina, Lettonia, Estonia, Finlandia, Italia, Svizzera, Russia e in altre parti d’Europa, ricevendo apprezzamenti in numerosi festival internazionali. La Klaipeda Chamber Orchestra giunge a Pesaro in una delle tappe di un tour europeo sostenuto dal Ministero della Cultura della Repubblica di Lituania, presentando un programma raffinato con composizioni originali anche di raro ascolto, scritte appositamente per orchestra da camera: l’amato terzo Concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, la Simple Symphony, assoluto capolavoro di Benjamin Britten, Kol Nidrei di Max Bruch, adagio di commovente bellezza per orchestra e violoncello, e la celeberrima Serenata per archi in mi maggiore, op. 22 di Antònin Dvorák.

Biglietti al Teatro Rossini da 8 a 23 euro, acquistabili anche on line su circuito Vivaticket.

ma. ri. to.