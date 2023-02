L’Università studia i cacciatori e fa scoperte

L’anno appena trascorso ha visto la conferma del calo di morti e feriti durante l’attività venatoria. Il numero dei decessi, filtrato degli episodi legati a malori, cadute o atti intenzionali o illeciti, è passato infatti da 18 nel 2017, a 15 nel 2019, a 13 nel 2021, a 11 nel 2022. Anche i feriti sono scesi dai 63 del 2017 ai 53 del 2022. È quanto emerge dall’analisi fatta dall’Università di Urbino nell’ambito di uno studio sull’incidentalità delle attività outdoor. Da notare che nessun decesso si è verificato fra i non cacciatori, mentre i feriti sono stati 7. Dati che inevitabilmente sollecitano il dibattito. In proposito interviene il presidente del Comitato Nazionale Caccia e Natura, Maurizio Zipponi. "La ricerca dell’Università di Urbino sugli incidenti di caccia dimostra il grande lavoro di sensibilizzazione sui temi della sicurezza che tutte le associazioni venatorie riconosciute nella Cabina di Regia stanno portando avanti con dedizione" dichiara Zipponi. "I risultati emersi per il 2022, che rilevano -39% di casi negli ultimi 5 anni, sono sicuramente dei traguardi rassicuranti di cui possiamo andar fieri; perciò posso parlare a nome di tutte le associazioni quando sottolineo la forte intenzione di raggiungere l’obiettivo zero incidenti". Quali attività avete posto in essere...