L’Urbania parte forte e lascia subito il segno. Ma il Monturano c’è

1MONTURANO1: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Bicchiarelli (12’ s.t. Franca), Temellini (25’ s.t. Cannoni), Paoli, Catani (43’ s.t. Sarli), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (33’ s.t. Monachesi), Nunez (38’ s.t. Farias). All. Lilli.MONTURANO: Monti, Baiocco, Fabi, Piras, Muzi, Wahi, Cuccù, Ercoli, Altobello, Palestini, Ruggeri (33’ s.t. Curzi). All. Cuccù.Arbitro: Denti di Pesaro Reti: 9’ Rivi, 43’ Cuccù. Note – Ammonito Muzi

Il nuovo anno in casa dell’Urbania si apre come si era chiuso, un pareggio interno con il Monturano che lascia l’amaro in bocca tra le fila durantine. Alla rete di Rivi risponde il gol di Cuccù. Parte subito forte l’Urbania che al 9’ riesce a sfruttare il bel lancio di Carnesecchi dalla propria metà campo per imbucare Rivi che fulmina il difensore e davanti a Monti non sbaglia. La squadra di Lilli sembra padrona del campo, sebbene le pessime condizioni del terreno non consentano il palleggio ai biancorossi, limitando una delle caratteristiche migliori della squadra. La squadra di Cuccù è guardinga e subisce le incursioni dei padroni di casa che non capitalizzano diverse occasioni ghiotte al limite dell’area. Su tutte un tiro di Catani salvato sulla riga da un difensore ospite. Al 35’ è il funambolico Cuccù a farsi vedere con un destro da dentro l’area che finisce di poco fuori. Il Monturano cresce e sul pasticciaccio della difesa locale trova la via del pareggio. Il giovane Antoniucci non riesce a spazzare, Cuccù intercetta e con uno scavetto perfora Nannetti, vanificando l’intervento sulla linea di Scarcella.

La ripresa è lenta ad ingranare, con le due squadre che patiscono il vento forte e le condizioni del campo. Al 16’ l’occasionissima del Monturano, Cuccù di esterno pesca Palestini che a tu per tu con il portiere spara alto di mancino. Lilli usufruisce di ben cinque cambi, sinonimo di una rosa profonda, ma la squadra non riesce a ristabilire il vantaggio. Sul finale qualche palla lunga e rimessa laterale profonda non impensieriscono gli ospiti.

Andrea Alessandroni