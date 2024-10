L’Urbania si fa ribaltare. Primo round all’Osimana

2

: Stafoggia, Lorenzoni (8’ s.t. Sema), Antoniucci (1’ s.t. Scarcella), Dal Compare, Temellini (23’ s.t. Paoli), Catani, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Sarli (1’ s.t. Carnesecchi), Nunez, Farias, Lani. All. Lilli

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani, Borgese, Patrizi (20’ p.t. Bugaro), Sasso, Micucci, Bambozzi, Mafei, Minnozzi (46’ s.t. Colonnini), Gigli (16’ s.t. Bonaventura). All. Labriola

Arbitro: Fiermonte di Macerata

Reti: Farias 5’ s.t., Nunez 12’ p.t., Bugaro 25’ p.t., Mafei 22’ s.t., Minnozzi 39’ s.t.

Note – Ammoniti: Patrizi, Catani, Temellini, Dal Compare, Lorenzoni, Farias, Franca

All’Osimana i primi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia. I giallorossi si impongono in rimonta dopo essere stati sotto di due gol. Il passaggio si deciderà tra 15 giorni allo Stadio Diana. L’Urbania parte forte e dopo 5 minuti passa in vantaggio con il "golazo" di Farias. Nemmeno il tempo di reagire che l’Osimana si trova sotto di due reti, grazie al diagonale di Nunez ben servito da Sarli. Labriola è costretto al cambio. Patrizi esce ed entra Bugaro, che al 25’ dopo una grande azione personale trova il 2-1. Il secondo tempo è una sinfonia giallorossa. Dopo due minuti gli ospiti trovano un rigore grazie a uno sfortunato tocco di mano. Dal dischetto Minnozzi spara forte ad incrociare ma Stafoggia respinge con i piedi. L’inerzia della partita è cambiata e i durantini non riescono mai a rendersi pericolosi. Al 22’ arrva il pareggio, dopo un bello scambio con Bonaventura, il bomber Mafei trova l’angolino fulminando Stafoggia dai 15 metri. L’Urbania prova a rialzare la china, soprattutto grazie a qualche sterzata di Farias e a una bella conclusione di Lani che finisce tra le mani del portiere. Al 35’ i padroni di casa reclamano un fallo di mano in area, ma per Fiermonte il fallo non sussiste. Passano pochi minuti e lo stesso arbitro maceratese fischia il secondo rigore per l’Osimana sulla trattenuta in area di Sema. Dal dischetto Minnozzi sceglie lo stesso angolo, ma Stafoggia stavolta non può nulla.

Andrea Alessandroni