"Ma attenzione ai pochi parcheggi"

"La ristrutturazione dell’ex San Benedetto è una ottima notizia. Dopo tanti anni, almeno una ventina direi, non ci speravamo più. Dalla riqualificazione dell’area Pesaro acquisterà decoro e funzionalità. E’ un bene per tutti, ma vorrei chiedere di prestare attenzione a due criticità che dovrebbero essere evitate. La prima è legata alla viabilità e la seconda è dettata dalla carenza storica di parcheggi. Confidiamo che l’impresa realizzi un cantiere che non limiti l’accessibilità al Corso XI settembre, anche a chi dovesse provenire dal centro, da piazza del Popolo e via Cavour. Confidiamo che il cantiere non assorba la già scarsa disponibilità di aree di sosta. Infine confidiamo che i tempi del cantiere siano contenuti".