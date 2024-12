"Ma il Natale da voi si sente"

"Sono venuto qui per il concerto di Tananai e ho visto solo le casette in via Pedrotti. Ammetto che, rispetto da dove vengo io, qui lo spirito natalizio si sente, quindi non posso lamentarmi. Sono di San Pietro di Morubio, nella Bassa Veronese, e l’unico luogo dove si sente lo spirito festivo è nel locale dove lavoro, dove c’è un ottimo clima festivo, ma per il resto non c’è molto. Del resto, nel mio Comune, siamo circa 3000 abitanti. Invece, essendo uno studente di Scienze biologiche ad Ancona, posso dire che nel capoluogo marchigiano il Natale è più sentito. Per esempio, girando per piazza Cavour, si possono ammirare tutti i mercatini e le bancherelle addobbati a festa e, addirittura, una giostrina per far divertire i bambini è sempre accesa".