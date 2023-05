"Ma ora Seri deve dare spiegazioni"

"Dai giornali veniamo a conoscenza – sottolinea Teodosio Auspici, di Sinistra per Fano, la lista che lui ha fondato e con cui è stato candidato sindaco nel 2014 – della diversità di vedute, tra il dirigente del Comune e gli assessori comunali sulle capacità finanziare del nostro comune".

In particolare, affrontando il tema del paventato default per il comune di Fano, che ha scatenato il dibattito nei giorni scorsi, Teodosio Auspici mette in evidenza come "il dirigente comunale abbia messo per iscritto che assumendo due mutui il Comune andrebbe in default. Non entro nel merito del default – prosegue Auspici – perché non ho dati e numeri a disposizione, mi chiedo però se questo sia il modo, cioè sui giornali, di affrontare questioni così tecniche e delicate".

E ancora Auspici:

"Cosa sta succedendo dentro l’Amministrazione comunale fanese? Come cittadini siamo veramente preoccupati

di questo ‘volar di stracci’ sulla variante e sul possibile default del Comune. Manca ancora un anno dalle prossime elezioni comunali e, andando avanti di questo passo, mi chiedo cosa potrà succedere nei prossimi mesi. Forse a questo punto – conclude Auspici – sarebbe opportuno che il sindaco Massimo Seri desse qualche spiegazione alla città".

Fondamentale quindi adesso sarà capire come

si esprimerà il consiglio comunale di martedì e ancora prima cosa deciderà il segretario generale sulla validità o meno della commissione Bilancio di venerdì dove era in discussione la delibera sulla variazione di bilancio.

Temi questi che saranno affrontati nella maggioranza pre-consiliare convocata dal sindaco Seri per domani sera alle ore 21.