Matteo & Matteo, il ritorno "Ricorderò a Renzi i tanti errori che ha fatto. Ma lavoriamo sull’alleanza"

"Ricorderò sicuramente le tante contraddizioni di questi anni e gli errori commessi da Matteo Renzi. E, nonostante questo, cercherò di guardare avanti. Il tema oggi non è il ritorno di Renzi nel Pd. Il tema è se al Pd alle prossime elezioni sarà alleato un partito di centro, moderato e liberale. Una forza che oggi non c’è". Parole dell’europarlamentare Matteo Ricci in preparazione dell’incontro che questa sera catalizzerà l’attenzione della politica nazionale, i cui fari si accenderanno sulla Festa regionale dell’Unità a Baia Flaminia. Appuntamento alle 20.30, quando Matteo Renzi tornerà per la prima volta a una festa del Pd da quando uscì dal partito per fondare Italia Viva. "Lo voglio dire con grande franchezza – ha aggiunto Ricci – non basta Italia Viva, lo dirò a Matteo Renzi, Italia Viva non è sufficiente, ma ci vuole la volontà di costruire un soggetto con l’ambizione del 7-8%. Lo spazio politico c’è ma a causa di personalismi, quello spazio politico si è frammentato. Non sono state fatte scelte di campo, cosa che invece adesso Renzi dice di voler fare, alleandosi col centrosinistra. E quindi c’è da fare un lavoro importante e non facile – ha proseguito – però noi dobbiamo avere la generosità e l’intelligenza anche di aiutare le forze alleate. Non solo dovremo lavorare molto su di noi, ma dovremo avere essere bravi a costruire anche l’alleanza".

Chissà se Ricci contesterà davvero le tante contraddizioni a Renzi, di cui fu fiero scudiero ai tempi della segreteria che portò il Pd al 40% delle Europee. Più renziano di Renzi, si scherzava a allora, oggi Ricci è stato abilissimo a portare il segretario di Italia Viva a Pesaro non appena lui ha evocato un’alleanza con il Pd. La Festa dell’Unità sarà inaugurata oggi alle 18 a Baia Flaminia (Campo di Marte) dala segretaria regionale Chantal Bomprezzi, poi alle 18.30 inizieranno i dibattiti. Come al solito sarà possibile cenare e inoltre quest’anno è stata attivata anche una navetta gratuita che collegherà la Strada tra i due porti al Campo di Marte.