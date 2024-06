Matteo Ricci, primo scatto all’Europarlamento

La prima fotografia di Matteo Ricci, seduto a Bruxelles, tra i banchi dell’Europarlamento è apparsa martedì sera sul tardi. "Quanta emozione per il mio primo giorno da europarlamentare a Bruxelles" ha annotato nel post di commento alla fotografia che lo ritrare insieme ai colleghi del Socialist and Democrats group in the European Parliament. "Sono orgoglioso e felice – ha concluso il post Ricci – di poter rappresentare i cittadini dell’Italia centrale in Europa. #alla riscossa". Il post ha incassato oltre mille like. I suoi primi due giorni sono stati “impegnativi e d emozionanti“, trascorsi con i colleghi dei vari gruppi: "Stiamo facendo i primi incontri perché si stanno facendo gli accordi tra i vari gruppi parlamentari sui temi che riguardano la governance, su chi farà il presidente della Commissione, chi il presidente del Parlamento".