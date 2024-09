Mazzaferro, il cantiere è quasi al termine

Semafori e cantieri ecco lo scorcio di Mazzaferro a Urbino. I lavori per il camminamento proseguono, ma fino a quando? Lo abbiamo chiesto al sindaco Maurizio Gambini. L’intervento supera il milione e mezzo di euro e per la fine di ottobre dovrebbe concludersi. Da lì, poi, si dovrà proseguire per creare l’attesa sala civica.

Sindaco, intanto facciamo una panoramica dei lavori in corso.

"Abbiamo allargato il cantiere, come previsto. L’obiettivo è quello di continuare il camminamento con il marciapiede della piazza al centro del quartiere di Mazzaferro. Così da collegare la zona al centro storico, tramite Borgo Mercatale. Dall’altra parte abbiamo già allargato la via sopra la scuola installando la pensilina, come da programma elettorale. Ovviamente nascerà anche il parco giochi con l’area di sosta per persone. Poi così vogliamo arrivare fino al Tufo. In questo modo sia chi ci vive e chi ci passeggia avrà una via sicura e accessibile. Il camminamento aiuterà anche per raggiugnere il supermercato e l’area negozi così come il centro abitato. Ma anche per gli studenti che stanno ai collegi".

Passeggiare in sicurezza ma chi si trova in strada, sempre a Mazzaferro, lamenta lunghe code e rallentamenti in auto. E anche che i lavori stanno andando per le lunghe.

"Quando ci sono i cantieri il disagio c’è, è evidente e l’ho sempre annunciato. In questo caso l’intervento è stato complesso ma comunque veloce perché lavorare lungo la strada non è facile, specie se è molto trafficata come questa. Mi voglio invece completare con la ditta e gli operai che stanno lavorando per la cura e celerità. Entro fine ottobre faremo l’inaugurazione, di interventi ne facciamo molti ma di cerimonie poche (ride Gambini)".

I semafori invece?

"I semafori saranno tolti tra poco, per le rifiniture non servono. I cittadini di Mazzaferro chiedevano questi interventi, che vorrei ricordare essere molto importanti, dalla costituzione del quartiere e non erano mai stati fatti".

L’investimento?

"Parliamo di cifre consistenti, circa un milione e seicentomila euro. Fare le infrastrutture a Urbino è molto complesso per la sua conformazione ma noi non ci fermiamo. Anzi, ne siamo felici".

Poi per il rilancio di Mazzaferro da dove passa?

"Tutto ruota attorno alla piazza dove abbiamo già acquisito una struttura così per realizzare la sala civica e un circolo. Questo è sempre frutto dell’investimento fatto negli ultimi due anni. Nel prossimo Bilancio speriamo di avere le risorse necessarie per concludere questa ultima parte. Noi continuano a fare – conclude il sindaco di Urbino Maurizio Gambini – senza perdere le opportunità dei fondi Pnrr e alluvione di maggio 2023".

Francesco Pierucci