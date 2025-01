Memoria e Ricordo, tutte le celebrazioni in città

Urbino celebrerà la Giornata della memoria e il Giorno del ricordo con due appuntamenti a Teatro Sanzio, coinvolgendo le scuole. Sia il 27 gennaio, sia il 10 febbraio, dalle 9, gli studenti si susseguiranno sul palcoscenico presentando esecuzioni musicali, letture, poesie e filmati. Per l’assessore alla Cultura, Lara Ottaviani, "la Giornata della memoria e il Giorno del ricordo sono occasioni preziose per riflettere su temi che rimangono di assoluta importanza: i diritti civili, la libertà di appartenenza religiosa, il rispetto degli altri, il dialogo, la convivenza pacifica".

Doppia iniziativa, a Fermignano, per la Giornata della memoria, celebrata dal Comune con le associazioni. Il primo, ‘Dolce sentire’, sarà domenica alle 17 nello spazio polivalente di via Sassoli, con una veglia cullata da musica e parole a cui parteciperanno la voce di Arianna Cleri e il pianoforte di Massimo Sabbatini. Lunedì tornerà ‘Una luce per ricordare’: i cittadini saranno invitati a portare candele nei Lavatoi di via Piave, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20, dove si potranno consultare dei documenti storici selezionati da Jose Brandi. L’iniziativa, finora organizzata in chiave culturale dall’associazione ‘Il Vascello’, sarà portata avanti da una rete a cui partecipano, oltre alla stessa associazione, Luoghi comuni, Anpi Valmetauro e l’amministrazione.

Lunedì, con patrocinio comunale, Urbania proietterà il docufilm "Liliana", di Ruggero Gabbal, sulla storia di Liliana Segre come testimone della Shoah, alle 18.30 e alle 21.15, al Cinema Lux. Martedì, alle 21, il Comune di Cagli e l’Accademia del Teatro proporranno nel Teatro comunale "La corda rotta. Un violoncello nel ghetto di Terezin", spettacolo con il soprano Valentina Celadonato, il pianista Paolo Marzocchi e Guido Barbieri come autore del testo e voce recitante. Ingresso a 5 euro, gratuito per i minori di 18 anni.

Infine, lunedì Unilit Montefeltro e Anpi Montefeltro proporranno l’evento ‘Il labirinto di carta’ e altri labirinti inesplorati, a partire dall’omonimo libro di Anna Maria Habermann (Proedi editore, 2010), col patrocinio dei Comuni di Macerata Feltria e Sassocorvaro Auditore e in collaborazione con i Comuni di Carpegna, Lunano e Petriarubbia, alle 17.30, nella sala dell’Unione montana a Macerata Feltria.

Nicola Petricca