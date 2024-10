Mondavio si tuffa nel ’Capodanno celtico’

Domani decolla a Mondavio la terza edizione del ‘Samhain Celtic Festival Marche’: tre giorni consecutivi di immersione nelle tradizioni e nella cultura celtica. Il Samhain è un’antica festa celtico-pagana, conosciuta dai più come ‘capodanno celtico’ (celebrato il 31 ottobre e l’1 novembre) e l’appuntamento di Mondavio ne propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione che avranno come filo conduttore le antiche tradizioni celtiche, in un perfetto mix tra storia e intrattenimento.

Organizzatrice dell’evento è la Pro Loco del presidente Maurizio Galassi, col patrocinio di Comune, Regione, Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio. Estremamente ricco il programma ideato dal direttore artistico Paolo Alessandrini, che ha puntato sulla qualità degli spettacoli e dei workshop di musica e di danze tradizionali irlandesi e più in generale di balfolk (balli di origini popolari, ndr), che vedranno come protagonisti grandi artisti della musica celtica come gli ‘Eirini’, la ‘Banda Connemara’, gli ‘Irish Popcorn’ e molte altre formazioni. Grande spazio anche alla gastronomia con le numerose taverne allestite nel centro storico che serviranno sia piatti celtici che della tradizione locale. Prevista, inoltre, un’attrezzata ‘area kids’ per far divertire anche i bambini. Sia domani, che sabato e domenica il via scatterà alle 11,30 con l’accampamento militare degli arcieri e balestrieri. Domani dalle 12 alle 13,30, in piazza Matteotti, corso di balfolk e sempre a mezzogiorno aprirà la locanda nel fossato della Rocca Roveresca. Dalle 14,30 alle 20, in piazza Della Rovere, ‘area kids’ e laboratori giochi; mentre dalle 15 alle 22 i giardini Giacomo Leopardi ospiteranno il ‘Gazolina Celtic Games’. Nella finestra pomeridiana dalle 15,30 alle 16,30 spettacolo itinerante degli ‘Errabundi Musici’, e dalle 18 alle 19,30 esibizioni della ‘Banda Connemara’, del ‘Trad Plus Duo’ e dell’arpista Patrizia Rossi, che saranno protagonisti anche nelle ore successive.

Alle 19 l’apertura di tutte le taverne e poi il via a una serie di proposte di danza e dedicate alle 7 note, oltre che lo ‘spettacolo di fuoco con Messer De La Brace’. A chiudere, tra la mezzanotte e la mezzanotte e mezza, il ‘Celtic dj set on air’. Programmi altrettanto corposi anche sabato e domenica, con appuntamenti che animeranno l’intero centro storico.

Sandro Franceschetti