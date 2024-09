Montefeltro, il turista lo prendi con ’Ethnic’

Tour gastronomici, esperienze alchemiche, un itinerario romantico o discese per le mountain bike elettriche? Il Montefeltro chiama a raccolta gli operatori del turismo e della cultura per progettare in sinergia nuovi progetti di turismo eco-culturale. Sarà possibile grazie al progetto europeo ’Ethnic’ di cui l’Unione Montana del Montefeltro è capofila e che unisce le due sponde dell’Adriatico nell’identificare modelli di sviluppo per le aree interne di Italia e Croazia. "I viaggiatori di oggi - spiega il presidente dell’Unione Andrea Spagna- chiedono sempre più esperienze autentiche che mettano insieme turismo, cultura e sostenibilità e il Montefeltro è pronto a rispondere a questa esigenza. Coinvolgendo gli operatori locali del turismo e della cultura, Ethnic mira, infatti, a promuovere lo sviluppo comunitario del turismo eco-culturale valorizzando il patrimonio naturale e culturale delle nostre regioni. Per l’area marchigiana i comuni coinvolti sono Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto". Martedì 17 Settembre alle 15 a Macerata Feltria nella Sala Montefeltro, nella sede distaccata dell’Unione Montana si terrà un workshop dal titolo "Dalla teoria alla pratica: costruzione concreta di prodotti turistici nel Montefeltro" che ha l’obiettivo di riunire istituzioni, enti, musei, ristoratori, imprese, e aziende turistiche per fare il punto sull’esistente e per trovare i nuovi progetti su cui puntare. In questo il Montefeltro sembra un’area perfetta per puntare su un turismo che unisca la bellezza del paesaggio e i prodotti culturali: "Il nostro territorio -spiegano gli organizzatori- ben si presta alle sfide legate allo sviluppo del turismo eco-culturale e questa progettualità può rappresentare un’utile rampa di lancio. In questo secondo workshop verranno presentati alcuni dati, trend internazionali e caratteristiche sui potenziali prodotti turistici da sviluppare. Si passerà poi alle fasi di concettualizzazione, design ed ideazione, attraverso attività di brainstorming, l’uso di mappe mentali ed altri strumenti". Questo incontro diventerà anche un’occasione di confronto per sviluppare e condividere idee per il territorio, anche in vista di prossimi bandi che finanzieranno queste azioni per pubblici e privati, come ad esempio i bandi già previsti dal Gal Montefeltro Sviluppo in tal senso.