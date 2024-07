Montelabbate, fatta la giunta: "Ma deleghe anche ai consiglieri"

Si è tenuta lunedì sera la prima seduta del consiglio comunale di Montelabbate, dopo l’elezione del sindaco Roberto Rossi che ha nominato la nuova giunta composta da quattro assessori. Due uomini e due donne, nel rispetto delle quote di genere. Silvia De Gennaro è il nuovo assessore alle Politiche sociali ed educative e ricopre anche il ruolo di vicesindaco. Le Politiche urbanistiche, territoriali e del lavoro sono invece state affidate all’assessore Emanuele Damiani. Riccardo Rossi è il nuovo assessore alle Politiche culturali mentre la giovanissima Lisa Giacomini, di soli 19 anni, sarà invece a capo dell’assessorato alle Politiche giovanili e sportive. Durante la seduta del consiglio comunale il sindaco Rossi ha dichiarato che, al di là di queste quattro nomine, il suo gruppo di lavoro sarà più ampio e deleghe saranno affidate ai diversi consiglieri. Alla prima seduta ha preso parte anche il sindaco dei ragazzi, Greta Olivieri, assieme a una rappresentanza del proprio consiglio comunale. Una istituzione che a Montelabbate esiste ormai da diversi anni e che la nuova giunta ha desiderio di proseguire, per appassionare le giovani generazioni al tema dell’impegno civile e del bene comune.

"E’ stata una seduta molto partecipata anche da parte dei cittadini – spiega il sindaco Rossi –. La mia operatività ovviamente è iniziata ormai da subito dopo l’esito delle elezioni ed in queste settimane ho messo insieme tutta la squadra cercando di confrontarmi con tutti e quattro i componenti della Giunta, anche per capire la loro disponibilità di mettersi in gioco. Si tratta di persone competenti e con tanta voglia di fare. Insieme abbiamo deciso anche di dare spazio ad una giovanissima, Lisa Giacomini e siamo convinti che farà molto bene. Ora, fatta la Giunta – aggiunge il sindaco - proseguiremo con l’attuazione e la messa in pratica del nostro programma elettorale, per cui tra i punti principali troviamo la gestione ordinaria e la cura del territorio, da cui partiremo con le prossime azioni". Infine, il nuovo consiglio comunale di Montelabbate è così composto: tra le fila della maggioranza siedono Moreno Cameruccio, Federica Palazzi, Riccardo Rossi, Emanuele Damiani, Lisa Giacomini, Luciano Pedini, Federico Toccaceli, Silvia De Gennaro. Tra quelle della minoranza Maurizio Golini, Andrea Aiudi, Cinzia Ferri e Ramona Penserini. ali.mu.