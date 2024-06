Morte sul lavoro, Prefettura chiama. Mercoledì incontro tra sindacati, industriali e organismi di controllo

Convocato per mercoledì prossimo il tavolo tecnico in Prefettura su salute e sicurezza. Sindacati, istituzioni e industriali sono stati infatti chiamati a raccolta per fare il punto su un tema di drammatica attualità, soprattutto dopo il tragico incidente sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita a Simone Mezzolani di 33 anni (foto). Il giovane papà è morto lunedì scorso poco prima delle 22: è rimasto schiacciato dal carrello trasportatore mentre, a fine turno, stava facendo manutenzione al macchinario. Lo aveva disattivato ma il rullo, per cause che sono al vaglio della Procura di Urbino, avrebbe ripreso a funzionare e il giovane non ha avuto scampo. L’incontro con tutti i soggetti coinvolti che si svolgerà mercoledì era stato chiesto a gran voce da Cgil e Uil durante lo sciopero dell’11 aprile da una delegazione che era andata in Prefettura e, in seguito, dopo il tragico incidente, con un comunicato congiunto da Cgil, Cisl e Uil. Sarà l’occasione per riflettere sul tema e cercare di trovare soluzioni. Venerdì scorso, durante i funerali di Simone Mezzolani, il parroco della chiesa di Morciola don Salvatore Parisi aveva lanciato un duro monito. "Basta con le parole di circostanza: la vita di ogni uomo vale più del profitto e di ogni interesse personale".

a.m.