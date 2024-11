Museo dei Bronzi al top. Un milione per rinnovarlo

Un intervento da 1 milione d’euro per rendere il Museo dei Bronzi dorati sempre più immersivo e interattivo, ma anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili. E’ stato presentato ieri dall’On. Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore comunale al turismo; dal primo cittadino Diego Sabatucci; dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo; da Gianluca Bellucci della società Sinopia, che ha realizzato il progetto; e dalla dirigente dell’istituto comprensivo ‘Binotti’, Chiara Fiuorucci.

"La giunta di ‘Pergola nel cuore’ – ha spiegato Baldelli - ha ottenuto un finanziamento di 643mila euro da un bando della Regione. Il ‘disegno’ che andrà a rivoluzionare lo struttura che ospita l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana rimasto al mondo, sposerà la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionale un viaggio lungo oltre 2000 anni. Un nuovo modo di fare museo iniziato proprio dalla giunta di ‘Pergola nel cuore’ nel 2016 quando volle Paco Lanciano, il divulgatore scientifico di Quark, per realizzare la sala immersiva dei Bronzi. Crediamo fortemente nella cultura e nella promozione del turismo, e riteniamo che il museo sia uno dei pilastri del sistema territorio e dello sviluppo economico". Entusiasta Gallo: "Le Marche vantano una bellezza diffusa e questo museo è un’eccellenza straordinaria che ospita un pezzo fondamentale di storia dell’archeologia d’Italia. Obiettivo è creare una collaborazione virtuosa per valorizzarlo al massimo".

Il progetto, i cui lavori dovrebbero terminare tra l’estate e l’autunno 2025, prevede interventi sull’intera struttura, dalla piazzetta esterna alla radicale riconsiderazione degli allestimenti, del sistema illuminotecnico e dell’accessibilità sensoriale e cognitiva. Nella sala dei Bronzi si integrerà l’esperienza immersiva con ledwall e monitor touch. Le altre collezioni del sito verranno riallestite utilizzando nuovi sistemi espositivi, dotati di tecnologie avanzate. E il chiostro diventerà il fulcro di attività didattiche e laboratoriali. Sabatucci ha rimarcato: "Un grande progetto che si realizza per la città. Stiamo lavorando su tanti fronti, cogliendo anche le opportunità offerte dai bandi, per lo sviluppo turistico ed economico".

Cecilia Carlorosi, Soprintendente per le province di Ancona e Pesaro-Urbino, ha inviato un messaggio di condivisione del progetto.

Sandro Franceschetti