Nardi batte Djokovic, Fiorello sbaglia e dice che è di Rimini: social scatenati. Il meme della pizza

Pesaro, 12 marzo 2024 - Il tennista pesarese Luca Nardi, diventato famoso dopo aver battuto Djokovic da lucky loser, fa sognare i fan e sbarca anche nel programma del mattino di Fiorello, Viva Rai 2.

Fiorello preso di mira sui social: nell'applaudire la vittoria di Nardi su Djokovic ha sbagliato dicendo che il giovane tennista è di Rimini e non di Pesaro

Ma una svista dell'amatissimo showman ha fatto scatenare, stamattina sui social, i pesaresi. Il fatto è che Fiorello ha applaudito per la grande vittoria di Luca Nardi contro Djokovic, attribuendogli però la residenza a Rimini e non a Pesaro, dove in realtà Nardi è nato, ha la famiglia, la residenza e dove si è allenato fino a pochi mesi fa al circolo Baratoff col suo allenatore di sempre Francesco Sani. Attualmente Nardi si è trasferito al centro sportivo di Tirrenia. Probabilmente qualcuno ha riferito a Fiorello, sbagliando, che Luca Nardi fosse di Rimini e Fiorello lo ha ribadito. Ma non mancherà l'occasione di correggere il dettaglio sul ventenne pesarese.

Il meme della pizza sulla vittoria di Nardi

La vittoria del giovanissimo atleta contro un mostro sacro del tennis ha galvanizzato i pesaresi, che sempre sui social si sono scatenati in immagini e meme che sottolineano la storica vittoria.

Il meme che sottolinea il fatto che Nardi sia di Pesaro

In questo si vantano addirittura i poteri taumaturgici della pizza Rossini, specialità di Pesaro (la ricetta comprende uovo sodo e maionese spalmati su una pizza rossa). Djokovic chiede a Nardi: “Come hai fatto a battermi?”. E quello risponde con il consiglio di mangiare la pizza Rossini: “Pizza rossa, uovo sodo e mayo: vedrai che così riprendi a vincere!”. Chissà se Djokovic farà una capatina a Pesaro per provare.