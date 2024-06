Natura e tradizione a Monteciccardo per conoscere il territorio

Natura, cultura e tradizione sono le parole d’ordine dell’estate 2024 al municipio di Monteciccardoche si apre con una settimana di eventi dedicati alla riscoperta del territorio. Trekking, cicloturismo, riconoscimento delle erbe spontanee, assaggi guidati di olio, ciclo del pane, leggende al tramonto, giochi antichi, boccia alla lunga, intreccio del giunco, ma anche la migliore musica pop, rock, tradizionale e serate dedicate al teatro si alterneranno durante le giornate dell’Estate di San Giovanni, rassegna che apre la bella stagione con la Nuova Fiera di Sant’Eurosia, sabato 22 e domenica 23.

"Quello che abbiamo voluto fare con questa iniziativa – racconta la presidente della Pro Loco di Monteciccardo, Marika Pierucci – è dare uno slancio al territorio mantenendo le sue peculiarità. Monteciccardo è un luogo che può offrire molto al turismo naturalistico e a chi cerca una vacanza slow, abbiamo sentieri panoramici, piccole aziende locali che producono cose sane e buonissime, artigiani che mantengono vive tradizioni antiche, uliveti affacciati sul mare. Insomma siamo convinte, come Pro Loco, che sia importante riscoprire le tradizioni per ridare nuova vita al territorio. Anche per questo, dunque, per onorare la tradizione, abbiamo voluto recuperare e riproporre, nel 2023, la Fiera di Sant’Eurosia, un tempo fiera boaria, oggi mercato dei prodotti tipici locali e dell’artigianato che ha riscosso tale successo da poter essere ripetuta anche quest’anno. La fiera fa parte di una iniziativa più ampia, l’Estate di San Giovanni, che vedrà il borgo animarsi da giovedì 20 a martedì 25 con eventi non stop. Ci stiamo sforzando perché il nostro territorio mantenga le sue specificità e possa divenire, per il Comune di Pesaro, un punto di riferimento in materia di produzioni km 0, veicolando attraverso l’escursionismo, il cicloturismo, l’enogastronomia e la natura la possibilità di scoprire le peculiarità del territorio". Si inizia giovedì 20 alle 17.30 “Sulle vie della trebbiatura“, una passeggiata sui campi di grano biologico (incontro: chiesa del Divino Amore - Villa Ugolini di Monteciccardo); poi alle 18 “Come è fatto il pane“, visita guidata all’Azienda Agricola Mulino Nobili; alle 19 assaggio dell’olio all’Agriturismo Nobili, a cura dell’associazione Olea; alle 20,30 in piazza Europa a Monteciccardo gara di briscola. Poi tanti appuntamenti fino al 25. Info: Pro Loco Monteciccardo 389 1227005.

Luigi Diotalevi