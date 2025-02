Nella gara di tiro, due Pecos Bill. Uno è Petrovic e l’altro è Imbrò

Petrovic 7 Una partita di sostanza e quando nel finale sembrava di assistere al bar ad una partita di briscola e tresette, ha catalizzato l’attenzione del pubblico sugli spalti perché sembrava potesse dar vita ad un match di box contro Gilmore. Folklore a parte comunque una buona gara, con lungo minutaggio anche perché Zanotti era fuori dai giochi. Petrovic chiude con 7 su 8 da sotto e con 1 su 2 da fuori.

Cornis n.g. Quasi tre minuti nel finale con Pesaro avanti di oltre 30 punti. Al primo canestro messo dentro, come da tradizione per i baby, si prende una standing ovation da tutto il pubblico. Chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Stazi n.g Come sopra per l’altra mascotte mandata in campo da Leka nbel finale. Ha chiuso Stazi con 1 su 1 da sotto.

Maretto 7 Non fa smargiassate anche quando potrebbe farle in gare come quella contro Piacenza. Sempre controllato, anche nel tiro, se proprio non ha una prateria davanti. Comunque uno di quelli che porta a casa la sua parte perché si impegna anche in difesa. Con De Laurentis è il miglior rimbalzista della squadra con 5 palle catturate. Chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Imbrò 7 Nella giornata del torneo di Pecos Bill, quando Leka lo manda in campo, entra e spara subito una bomba da dieci metri che va dentro. Si curamente gioca meglio e dà anche il meglio quando entra in accoppiata con De Laurentis anche perché i due si trovano e c’è intesa tecnica. Chiude il capitano con con 1 su 2 da sotto e 4 su 5 da fuori. In pratica non ha sbagliato niente.

De Laurentis 7 E’ l’unico che riesce a tenere il centro dell’area perché quando non c’è bisognerebbe chiamare un vigile urbano per regolare il traffico (avversario). Il pivot che è stato in campo venti minuti ha chiuso la gara con 4 su 4 da sotto e 5 rimbalzi.

King 7 Come il 112 quando lo chiami risponde. In una gara senza patemi ha chiuso la sua gara con 7 su 8 da sotto e con 4 su 6 da fuori. Anche lkui ha opartecipato ai fuochi d’artificio.

Bucarelli 7 Tolto qualche errore più che altro per distrazione, comunque attento in campo ed anche con buoni passaggi sui tagli. Chiude con 1 su 3 e 1 su 2 da fuori. Ha 6 assist.

Lombardi 7 Muscolare e ha tentato di dare un mano in difesa. Di fattura un passaggio dietro alle spalle ad un compagno in entrata. Chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Zanotti Non è entrato

Ahmad 7,5 L’unica cosa che si può dire ad un giocatore del genere, è di chiudere ogni tanto la porta di casa. Non difende nemmeno sotto minaccia, Ma in attacco fa quello che vuole: partito subito con un 3 su 3 nelle bombe. Entrata con esitation per avitare la stoppata con successivo allungamento del corpo. Cose che fanno bene al basket. Gesti tecnici che non si vedevano dai tempi di Delfino. Ha chiuso Ahmad con 2 su 3 da sotto e 5 su 12 da fuori. Ha 6 rimbalzi.

m.g.