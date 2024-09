’Nuevo Tango’, a Urbino i musicisti Lisa Rieder e Agustìn Nazzetta

Domani alle 18 nel Palazzo Ducale di Urbino si terrà un concerto del duo composto da Lisa Rieder, violinista di origini russo-svizzere, acclamata allieva di Viktoria Mullova, ed Agustìn Nazzetta, chitarrista sudamericano. In programma le più belle pagine di Astor Piazzolla, compositore nativo di Buenos Aires, ma di origini italiane, una delle punte di diamante della musica del ‘900. I due artisti eseguono i brani più belli e significativi di quella particolare corrente passata alla storia come Nuevo Tango. L’evento è organizzato da Ente Concerti di Pesaro, in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche. Il costo del biglietto è di 5 euro.