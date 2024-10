Nuovi contenuti per la Biosfera. Li deciderà un concorso di creativi

di Alessio Zaffini

La Capitale della cultura chiama a raccolta creativi, artisti, designer e musicisti offrendo l’opportunità di confrontarsi con un’installazione digitale scultorea unica in Europa che coniuga arte, natura e tecnologia: la Biosfera. Decolla Pesaro il concorso "Biosfera Prize", che offre a creativi, artisti, designer e musicisti un’opportunità unica: confrontarsi con un’installazione digitale inserita in uno spazio pubblico (la piazza del Popolo) e caratterizzata da un formato sferico capace di integrare dimensioni video e audio a tutto tondo.

Le opere audiovisive dovranno esplorare la relazione tra arte, natura e tecnologia, in linea con il tema guida della Capitale italiana della cultura 2024, ossia "La natura della cultura". Il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione scade il 15 dicembre. Attraverso il concorso "Biosfera Prize", gli artisti sono invitati a esplorare nuove frontiere creative ed esprimere visioni audaci e innovative attraverso opere audiovisive a 360 gradi create con tecnologie emergenti come IA, il Machine Learning e le Simulazioni Generative 3D. È possibile presentare anche opere preesistenti, purché adattate al formato e ai requisiti tecnici di Biosfera. Sono ammesse anche opere collettive e candidature di team.

Una giuria di esperti nominati da Fondazione Pescheria valuterà le proposte ammesse in base a criteri specifici di originalità, innovazione tecnologica, coerenza con il tema, fattibilità tecnica, estetica e potenziale resa visiva e sonora all’interno di Biosfera. Insomma, la competizione, promossa e organizzata da Fondazione Pescheria con il supporto di Cte Square Pesaro | Casa delle Tecnologie Emergenti, in collaborazione con Artifact e Umanesimo Artificiale, mira a creare un ambiente favorevole alla promozione e circolazione delle arti digitali e della musica elettronica, favorendo la diffusione di queste pratiche innovative a livello nazionale.

"Lo avevamo già annunciato – commentano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini – che fra le tante potenzialità della Biosfera c’era quella di chiamare a raccolta nazionale grafici, designer e creativi per cimentarsi nella creazione di nuove opere per la stessa: ora è il tempo del Biosfera Prize".

Al vincitore andrà un premio monetario di 4mila euro e tre menzioni speciali con un premio monetario di 500 euro. Le opere premiate saranno presentate durante la cerimonia conclusiva dell’anno da Capitale della cultura (11 gennaio) e inserite nel programma degli spettacoli della Biosfera delle settimane successive. L’iscrizione al concorso è gratuita. I candidati dovranno registrarsi inviando all’indirizzo email segreteria@fondazionepescheria.it, entro il 15 dicembre, i documenti scaricabili al seguente indirizzo https://www.fondazionepescheria.it/biosfera-prize/.