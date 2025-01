Nuovi cortei, oggi e domani

La protesta dei trattori prosegue fino a sabato. Oggi corteo in notturna, in partenza alle ore 20, dal presidio di Case Bruciate. I trattori attraverseranno le strade di Pesaro, seguendo il percorso di strada Montefeltro, via Gagarin, via Ponchielli, via Giolitti, via Belgioioso, via Mirabelli, largo Madonna di Loreto, via Kolbe, via Raggi, via Cialdini, piazzale Matteotti, via Piave, viale della Vittoria, viale Fiume, via Mameli, ponte Brigata Ebraica, largo Tre Martiri, Statale Adriatica (ss16), strada Santa Maria delle Fabbrecce, via Mondini, strada Montefeltro per rientrare in strada di Case Bruciate. "Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo – scrive in una nota il Comune di Pesaro - così come nelle rotatorie attraversate, la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell’ultimo momento da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza". Domani, alle ore 14, un nuovo corteo come quello di martedì (primo giorno di protesta) che seguirà il percorso di strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e ritorno a Case Bruciate. Sabato mattina infine, una decina di trattori saranno in piazza del Popolo.