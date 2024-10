Nuovo parquet per il palasport

Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di rifacimento del nuovo parquet del palasport di via King a Fermignano. Interventi per 80mila euro da fondi comunali. Da martedì scorso il palasport è di nuovo agibile per gli allenamenti e per le partite delle squadre che frequentano il palazzetto. Dopo quasi 40 anni di vita è stato sostituito il parquet che non era più funzionale: "Il lavoro, eseguito dalla ditta Copar, leader del settore che si era aggiudicata la gara, è stato finanziato con risorse del Comune – spiega il sindaco Emanuele Feduzi –, un lavoro di squadra portato avanti dal nostro ufficio tecnico coordinato dall’architetto Gostoli in collaborazione con ingegnere Olimpia Celli e l’architetto Luca Storoni. Lo sport va sostenuto in tutte le sue forme per far avvicinare i giovani alla pratica e possiamo dire che da questo lato siamo soddisfatti dall’alto numero di giovani che si stanno avvicinando alle discipline sportive".

"Con il nuovo parquet e i lavori per evitare le infiltrazioni di acqua in seguito alle piogge più consistenti termina lo step per la sistemazione del palazzetto iniziato pochi anni fa – aggiunge l’assessore allo sport Fiorella Paolini –. Il palasport necessitava di lavori non più rimandabili. Abbiamo iniziato prima del Covid con gli spogliatoi, con la sistemazione dei bagni, la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio e sopratutto l’ottenimento del certificato antincendio che era mancante da anni per poi dedicarci a finire il parquet. Un ringraziamento alle società che hanno in convenzione il palasport, la pallacanestro Fermignano, Mba e la Dream Volley che insieme ai Vichinghi Baskin hanno dovuto rivoluzionare allenamenti e partite per garantire i lavori in questi giorni".

I lavori si sono concentrati dalla metà di settembre per circa 3 settimane rispettando i tempi previsti per la lavorazione. Nei prossimi giorni in collaborazione con la società che gestisce la struttura verrà ufficialmente inaugurato. "Grazie al Comune di Fermignano e al sindaco Emanuele Feduzi – dicono dalla Metauro Basket Academy – per aver sostituito il parquet del Palasport di Fermignano, colpito da ammaloramento a causa di eventi atmosferici straordinari accaduti in questi ultimi anni. I lavori ci hanno costretto ad affrontare “con creatività“ questa prima parte di stagione ma adesso è tornato un gioiello a disposizione di tutta la comunità. Grazie da parte di tutti i nostri tesserati e famiglie".

