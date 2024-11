Occhi a Muraglia. Domani big match a Montecalvo

Cinque gli anticipi odierni nel campionato di Prima categoria (girone A). Su tutti i campi si gioca alle ore 14,30. Questo il programma. Muraglia – Tavernelle. "Sarà una partita fondamentale per il nostro cammino, sicuramente non facile", dice il direttore sportivo del Tavernelle Gabriele Pierini. Nuova Real Metauro- Falco Acqualagna; Osteria Nuova- Pantano calcio; Real Altofoglia- Csi Delfino Fano; Viridissima Apecchio- Maior. Domani si giocano le tre partite rimaste, tra queste spicca il match tra l’Avis Montecalvo- San Costanzo, ovvero la seconda in graduatoria contro la capolista, divisi da 1 punto. Una gara importante per chi riuscirà tra le due a incamerare i 3 punti soprattutto dal punto di vista del morale. Audax Calcio Piobbico- Atletico Mondolfo1952, anche qui si incontrano due club che puntano in alto. Peglio- Mercatellese. Campanile molto sentito da ambo le parti. In Seconda categoria si scende in campo per la settima giornata del girone d’andata. Questo il programma del girone A. Sei gli anticipi: Ca Gallo- Santangiolese (ore 14,30), Carpegna- Vis Canavaccio (14,30), Durantina S.Cecilia- Casinina Calcio (14,30), Frontonese- Cantiano Calcio (15), Pole Calcio- Piandimeleto (17,30), Valfoglia Tavoleto- Montelebbate (14,30). Domani: Vadese Calcio- Olimpia Macerata Feltria (14,30), Vigor San Sisto- Avis Sassocorvaro (14,30). Nel girone B oggi anticipano 7 partite (tutte alle ore 14,30); Arzilla- Vf Adriatico, Cuccurano- Villa Ceccolini; Hellas Pesaro- Della Rovere; Isola di Fano – Gradara Calcio; Piandirose- Jes S.Veneranda; Pontesasso- Us Fortuna Fano; Real Mombaroccio- Marotta Maroso Mondolfo; Marottese Arcobaleno- Atletico River Urbinelli.

am.pi.