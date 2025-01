Oggi tornano i trattori. Presidio al casello. E poi il corteo per le vie della città

Tornano oggi a protestare gli agricoltori della nostra provincia. Una manifestazione che inizierà questa mattina partire dalle 8.30, quando i trattori torneranno a radunarsi in presidio nel terreno agricolo che si affaccia sulla rotatoria di fronte all’ingresso dell’autostrada, per poi muoversi in corteo (a partire dalle ore 14) per le strade di Pesaro. Una protesta, che da oggi si protrarrà fino a sabato, quando gli agricoltori del comitato "Orgoglio Agricolo" saranno in piazza del Popolo per un incontro col Prefetto, a cui sarà consegnato un documento con le ragioni della protesta. Una battaglia, quella dei trattori, iniziata lo scorso anno che torna ad infiammarsi, come spiega il portavoce del comitato Gabriele Rossi: "Le ragioni che ci portano di nuovo a scendere in piazza sono legate alla concorrenza selvaggia dovuta alle importazioni del grano – dice –, ma anche ai prezzi: oggi un chilo di grano costa circa 22 centesimi, ma un chilo di pane costa quattro euro. Questa è una protesta non soltanto per gli agricoltori, ma anche per i consumatori, per i cittadini".

Rossi aggiunge: "Alla manifestazione di domani (oggi, ndr) ci attendiamo oltre un centinaio di trattori, ma le azioni di protesta non si esauriscono qui. Mercoledì (domani, ndr), incontreremo gli amministratori locali nella zona del presidio. Giovedì faremo un corteo in notturna (partenza ore 20) per le strade di Pesaro, a cui chiediamo ai cittadini di unirsi. Venerdì faremo poi un altro corteo come quello di martedì e sabato saremo in piazza del Popolo".

In occasione della manifestazione, il Comune di Pesaro comunica che sono previste modifiche e sospensioni temporanee alla viabilità a partire dalle ore 13.30, per il tempo necessario al transito dei trattori. Il corteo, dalla rotatoria all’ingresso dell’autostrada proseguirà verso strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e farà ritorno in strada Case Bruciate. Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo, così come nelle rotatorie attraversate la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell’ultimo momento da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza. L’accesso dall’autostrada A14 è consentita passando per Borgo Santa Maria e la strada Montelabbatese.

Alice Muri