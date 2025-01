Oggi un altro corteo alle 10 fino a via Gagarin. E sabato il presidio in piazza del Popolo

Oggi è previsto un altro corteo dei trattori. La partenza è fissata alle 10 dal presidio della zona di Case Bruciate e proseguirà verso strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e farà ritorno in strada Case Bruciate. Scrive il Comune di Pesaro in una nota: "Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo, così come nelle rotatorie attraversate la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori".

Domani ci sarà invece un presidio in piazza del Popolo.