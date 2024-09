Olimpiade del muratore, vince Lucciarini

Successo per l’Olimpiade dei muratori svoltasi a Fermignano, a cui hanno partecipato oltre 100 concorrenti. Il podio della speciale giornata ideata dalla storica ditta di materiale edile Giusto Gostoli ha visto sul gradino più alto il muratore Corrado Lucciarini, che ha primeggiato su Gilberto Ruta (argento) e su Livio Iosub (bronzo). Ai tre artigiani del mattone non sono andate medaglia, ma una speciale e unica cazzuola del colore del metallo corrispondente, ossia cazzuola d’oro a Lucciarini, d’argento a Ruta e bronzo a Iosub. La gara si è svolta sabato scorso in occasione del 70esimo anniversario di fondazione della ditta fermignanese. Le olimpiadi comprendevano sei discipline, scelte tra le abilità più appassionanti del mestiere: avvitatura con connettori; inchiodatura di precisione; lancio della mazzetta; lancio della staffa; stima del numero di tasselli; stima del peso dei bancali. Tanti partecipanti sono stati premiati, con un podio per ognuna delle categorie, ricevendo in premio attrezzi o strumenti dei migliori brand del settore edilizio. Ma nella classifica generale, una sorta di ‘esathlon’ edile, che comprendeva tutte le prove sommate, ha trionfato Lucciarini, su oltre cento colleghi che si sono cimentati nelle gare.

"La prima edizione delle Olimpiadi del Muratore è stata sicuramente memorabile – dicono i titolari – ed è stata l’apice di questo anno di festeggiamenti per il settantesimo della nostra azienda. Una celebrazione dello spirito collaborativo e della passione per l’edilizia, valori che ci accompagnano da sempre. Ringraziamo tutti i partecipanti, i nostri partner, i dipendenti, senza i quali niente di tutto ciò che facciamo sarebbe possibile, Fabrizio Siepi e Jacopo Bucchi di Setsound, che hanno animato la giornata assieme al gruppo Stranivari, Tuttocarne F.lli Galli che ha realizzato le eccellenti grigliate, Regini Informatica per il supporto tecnico, l’elettricista Tiziano e il digital strategist Federico di Caro". Concludono i titolari: "Un momento toccante è stato quando i ragazzi del Campus Sportivo di Fermignano hanno donato una targa celebrativa speciale, ribaltando il nostro slogan aziendale da ‘Fare casa’ a ‘Fare squadra: un gesto che incarna perfettamente lo spirito della nostra azienda, sempre impegnata non solo nel settore edile ma anche nelle iniziative che riguardano il territorio. Ora si torna alla routine con lo stesso entusiasmo, e con la certezza che, al di là della classifica, tutti sono stati dei numeri uno".

Gio. Vol.