Ora il rebus è la mano di Bucarelli. Oggi ci sarà la risonanza magnetica

Le discese ardite e le risalite fanno parte di questo campionato. C’è stata una prima fase contraddistinta da risultati negativi e idee di gioco molto confuse, poi la ricostruzione tecnica e morale del gruppo con l’arrivo di coach Spiro Leka culminata con la conquista del quinto posto dopo la vittoria di Cento, quindi il treno ha subìto un brusco stop, coinciso la terza sconfitta consecutiva arrivata per mano di Rieti, che ha fatto anche cadere un’imbattibilità casalinga che durava ormai da quattro mesi e fatto precipitare di nuovo la Vuelle all’undicesimo posto in classifica.

Adesso l’urgenza è sapere che cos’ha la mano sinistra di Bucarelli, che si era gonfiata dopo la botta rimediata a Torino. Oggi il giocatore, punto di riferimento del gruppo, verrà sottoposto a risonanza magnetica: si teme una microfrattura, il che allungherebbe i tempi del suo rientro, con il rischio di sprecare la faticosa quanto esaltante rincorsa compiuta da Ahmad e compagni. In questo caso la società, che ha temporeggiato in attesa del ritorno di Sasà Parrillo sarebbe obbligata a tornare sul mercato, con il recupero della partita con Forlì che incombe, visto che si gioca sabato sera, mentre le altre saranno ferme per le Final Four di Coppa Italia. Non sono state solo le eccezionali percentuali al tiro di Rieti a schiantare la resistenza della Vuelle, domenica sera, ma soprattutto il fatto che coach Alessandro Rossi potesse contare su dieci uomini veri da ruotare con il lusso di poterne lasciarne fuori uno, Pollone che, a detta del suo coach "meriterebbe di giocare sempre, per il grande impegno che mette in allenamento".

Per sostituire il moldavo Ian Lupusor, rimasto fuori per la frattura di una mano la società laziale si era mossa prendendo Kenneth Viglianisi: da qui si vedono le ambizioni del club, perché Lupusor non è nemmeno uno dei pilastri di questa formazione, ma pur di lasciare invariate le rotazioni è stato fatto un piccolo sforzo e oggi Rossi si può permettere di decidere chi lasciare fuori. A Pesaro è stato fatto, a nostro parere, un errore di valutazione: pensare cioè di andare sul mercato solo "se ne vale la pena" o "se il giocatore fa la differenza". Invece non è così che funzionano le squadre, che sono fatte come un puzzle, se manca una tesserina non è completo. Anche se quella tesserina si chiama Parrillo - e non Ahmad - andava preso un pezzo per chiudere il vuoto. Ora che il pezzo mancante si chiama Bucarelli il problema è più grave e forse costringerà la società a scegliere in fretta, magari facendo un acquisto a prescindere. Ecco perché sarebbe stato meglio sistemare le cose mentre si vinceva, l’aria era leggera e i tifosi contenti. Invece adesso, sotto la pressione di tre sconfitte consecutive, l’aria pesante e i tifosi che contestano, si può mancare di lucidità. Esattamente come alcuni giocatori in campo che non ne possono più.

Elisabetta Ferri