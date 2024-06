"Oratorinsieme", l’energia della fede. Il vescovo e 3000 ragazzi al parco: "Coltivate l’arte della pace"

"Cuori ardenti piedi in cammino", scrive Luca nel vangelo. Le parole di Gesù, citate più volte da papa Francesco nei suoi numerosi appelli alla pace di questi ultimi tempi, hanno ispirato quest’anno anche il tema degli oratori della Diocesi di Pesaro, riunitisi ieri al Parco Miralfiore, per la tredicesima manifestazione di "Oratorinsieme": un evento gioioso e festoso, che ha coinvolto oltre 3.000 ragazzi dai 6 ai 13 anni che frequentano le scuole dalla prima elementare alla seconda media, con i loro educatori, i parroci e il responsabile, don Giuseppe Fabbrini, in precedenza parroco a Loreto. Al centro della festa anche quest’anno il tema della pace.

Così l’arcivescovo Sandro Salvucci ha lanciato un messaggio ai ragazzi: "Cuori ardenti, cioè il vostro cuore arde come si legge nella Bibbia. Mentre nel mondo ci sono uomini che si esercitano nell’arte della guerra, voi, che siete negli oratori, vi state esercitando nell’arte della pace. Piedi in cammino: l’oratorio per voi è una palestra dove vi allenate a fare la pace. Ma come si fa a fare la pace? C’è una regola d’oro – risponde l’arcivescovo – non fare agli altri ciò non vorresti fosse fatto a te. Queste parole, che potrebbero sembrare ottimistiche, risultano in realtà profondamente vere se calate nella vita di ogni giorno: nei gesti quotidiani, negli incontri con gli altri, nelle parole scambiate, nei momenti condivisi. Certamente costruisce la pace l’impegno di tanti giovani volontari che gratuitamente dedicano il tempo delle loro vacanze alla formazione dei più piccoli; si costruisce la pace offrendo alle famiglie un servizio sociale utilissimo; mettendosi in rapporto, attraverso la preghiera comune di ogni giorno; sperimentando la gioia di essere comunità, di divertirsi tra amici, di imparare a donarsi agli altri, di essere inclusivi". Al termine della prolusione alcuni ragazzi hanno donato a don Sandro la maglietta celebrativa e la lanterna.

Interpellato al riguardo don Giuseppe Fabbrini, che è stato eletto dal nostro giornale per il 2021 "Cittadino dell’anno" ed è a capo degli oratori della Diocesi, ha ricordato: "Gli oratori sono una realtà che da diversi anni sta interessando tutta l’Arcidiocesi di Pesaro e si basa su un progetto condiviso da tutte le parrocchie aderenti che riguarda la crescita spirituale ed educativa di bambini dai 6 anni e di ragazzi fino a 25 anni che ha preso il via il 10 giugno e si concluderà, dopo 7 settimane il 31 luglio".

"Con l’allora arcivescovo Piero Coccia – prosegue don Peppe Fabbrini – abbiamo creato un progetto educativo unitario e soprattutto abbiamo puntato sulla formazione dei giovani e degli adulti e siamo arrivati ad aprire ventotto oratori nelle varie parrocchie, che sono ormai ben strutturati con oltre 4mila persone interessate. Quest’anno siamo tornati al Parco Miralfiore dopo essere stati anche allo stadio Benelli e alla Vitrifrigo Arena".