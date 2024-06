"Ordine cosmico" di Mattiacci, via al restauro

Veniva da Cagli Eliseo Mattiacci, ma amava il mare: nel suo laboratorio aveva un lungo dipinto della battigia e diceva: "Ascolta l’infrangersi delle onde, con queste due conchiglie". Amava il mare e amava le stelle il vikingo dell’arte e alla città ha lasciato il "Riflesso dell’ordine cosmico", opera che è stata collocata dall’amministrazione all’inizio del tratto pedonale del molo di Levante. E Mattiacci invitava a guardare questo suo lavoro all’alba quando il sole metteva in rilievo le sue trame di disegni astronomici. Una storia artistica di tanti anni fa e spesso al centro anche di rilievi e suggerimenti perché di notte la grande lamina di ferro non è illuminata. Ora l’amministrazione inizia il recupero: "Realizzata in ferro ed esposta per decenni all’atmosfera e all’acqua marina – dice Daniele Vimini, presidente Fondazione Pescheria –, da tempo la scultura necessitava di un intervento; siamo felici di poterla restituire ai pesaresi e ai cittadini che ci stanno raggiungendo per vivere quest’anno straordinario in piena stagione estiva. Sarà bellissimo raggiungere la scultura al salire del sole sull’Adriatico e vederla ‘illuminata’ dalle iniziative che tornerà ad abbracciare" conclude Vimini che ringrazia Antonio Rava e Marco Perrone che stanno lavorando per restituire al ‘Riflesso dell’ordine cosmico’ la sua bellezza originaria.L’installazione cittadina completava l’intervento dello scultore al centro Arti Visive Pescheria, mostra che nel 1996 inaugurava la trasformazione del loggiato ottocentesco dell’ex mercato del pesce, in sede espositiva.