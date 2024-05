Palazzo Perticari: si apre lo scrigno. Il 3 giugno il via alle visite guidate

Bello, lucente, vestito a festa nella sua nuova denominazione, Palazzo Perticari Signoretti inaugura le visite guidate alle sale allestite dopo il completamento dei restauri. Il giorno prescelto per la presentazione delle attività in programma è il 3 giugno prossimo, alle ore 16, nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, appuntamento al quale farà seguito l’inaugurazione vera e propria con la cerimonia, come dice un comunicato abbastanza vivace e ottimamente esplicito nel dire le cose come stanno, "della dedica delle sale espositive a Costanza Monti, moglie di Giulio Perticari, protagonista nella Pesaro dei primi dell’800, oggi simbolo di emancipazione femminile ma all’epoca svalutata e incompresa, bersaglio di invidie e maldicenze che la costringeranno a un doloroso epilogo della Sua esistenza, lontano da Pesaro".

In occasione dell’evento, coordinato dallo storico pesarese Riccardo Paolo Uguccioni, sarà Anna Maria Ambrosini Massari, docente ordinaria all’università di Urbino e autrice di una pubblicazione sulla nobildonna, a salutare il ritorno a Pesaro di Costanza Monti, grazie al progetto culturale di Palazzo Perticari Signoretti, "nella dimora dove ha vissuto la parte forse più felice della sua vita". Di Costanza si celebrerà anche la presenza nel volume "Le vie delle donne 2 – nuove storie di grandi italiane" di Salvatore Giannella e Gaetano Gramaglia i quali saranno presenti per raccontare la loro iniziativa editoriale. A Maria Maddalena Paolini, curatrice della Biblioteca d’arte Signoretti racconterà vicende e progetti presenti e futuri di Palazzo Perticari Signoretti e di tutto il suo patrimonio artistico. Poi tutti in visita a Palazzo Perticari Signoretti, compresa la biblioteca specialistica che sicuramente non teme confronti. Fino al 28 settembre sono previste visite guidate con prenotazioni sulla pagina eventi di www.palazzoperticari.it, informazioni f.gallinari@intercontact.it

f.b.