Passione Squash, quel torneo che la fa rifiorire

Nella mattinata di venerdi 6 gennaio si è svolto nella palestra Big Gym di Giorgio Tamburini a Pesaro un torneo amichevole di Squash organizzato da Mondo Squash Riccione che ha avuto un buon riscontro. Hanno partecipato giovani dai 10 anni in su, agonisti e attempati ex giocatori dello Squash Pesaro. I partecipanti sono stati premiati con racchetta da Squash per estrazione e gadget offerti da Italfondini snc intrecci per sedie, Sapone di un tempo ed opera in cartolina dell’artista pesarese Ricardo Aleodor Venturi.

"MondoSquash Riccione, - afferma Maurizio Venturi titolare della Italfondini - è una società il cui scopo è far scoprire ai giovani il mondo dello sport tramite una racchetta. Dal 2014 il presidente Alain Barnham lavora in sinergia con le scuole di Riccione per promuovere lo squash; negli anni ha assunto uno staff professionale, composto da Alberto Matteazzi (allenatore federale), Mattia Mulazzani (collaboratoregiocatore professionista), Yuri Farneti (7 volte campione italianogiocatore professionista) per poter soddisfare una crescente richiesta".

"Dall’estate 2022 – aggiunge l’allenatore federale Alberto Matteazzi - abbiamo trasferito il fulcro della nostra attività alla Big Gym Pesaro dove portiamo ad allenare ogni settimana 50 giovani atleti da Riccione, in parallelo abbiamo iniziato in collaborazione con lo Squash Club Pesaro il progetto scuola-squash nella speranza di far rifiorire tra le nuove generazioni marchigiane la passione per questo sport, essendo stato proprio Pesaro una tra le prime città ad ospitare lo squash in Italia".

Maurizio Venturi conclude: "Lo Squash è nato nelle prigioni inglesi di Londra e divulgatosi nelle prigioni delle colonie britanniche e in Indocina. La parola Squash significa: schiacciare, spremere ed è uno degli sport piu faticosi al mondo, un’ora di squash equivale a 2 ore e mezzo di tennis. Occorre bere almeno un litro d’acqua, dato che se ne consumano 2 per ogni ora".

l. d.