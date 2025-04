Paura per due escursionisti sul Monte Nerone. Salvati dal soccorso Alpino e Speleologico

Momenti di paura e anche tensione sul Monte Nerone, si è temuto per la sorte di due escursionisti.Alla fine tutto è andato positivamente grazie all’intervento della stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

Nella notte dell’altro ieri la squadra è intervenuta per il recupero di due escursionisti che avevano perso l’orientamento nei boschi sopra Pieia, in comune di Piobbico.I due escursionisti, dopo essere partiti nel pomeriggio ed essere arrivati sulla cima del Monte Nerone, quando hanno iniziato la discesa, con il sopraggiungere del buio hanno perso l’orientamento. Quanto accaduto non sorprende perché con il calare della luce si perdono i punti di riferimento acquisiti in altri momenti della giornata.

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed una squadra di Vigili del Fuoco hanno raggiunto la coppia di ragazzi in tarda notte ed una volta insieme hanno ripercorso il sentiero a ritroso.L’intervento si è concluso intorno le due e trenta di notte. Per i due sicuramente una brutta avventura, terminata comunque in modo positivo.