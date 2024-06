Per 7 giorni a Pesaro tirerà aria coreana

L’anno da Capitale come occasione per consolidare le relazioni internazionali e rafforzare la promozione nel mondo. Per questo, dal 20 al 23 giugno, nei giorni della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro 2024 accoglie la “Korean Week“, una settimana di eventi diffusi in città alla scoperta della cultura coreana a 360°, tra musica, cinema, arte e food.

L’evento è patrocinato da Comune, Ambasciata di Corea in Italia e Istituto Culturale Coreano a Roma ed è realizzato da Confcommercio. La Korean Week si svolgerà a Palazzo Gradari, Alusfera, Galleria Rossini, piazzale Libertà, Ristorante Opera. L’evento inaugurale è previsto giovedì 20 dalle 19 nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale alla presenza dell’Ambasciatore di Corea in Italia. Il 2024 rappresenta un anno importante per i rapporti tra Italia e Repubblica di Corea, poiché sancisce 140 anni dall’istituzione di relazioni diplomatiche. La ricorrenza è ancora più significativa per Pesaro 2024, legata alla Repubblica di Corea da un legame quasi semicentenario di amicizia e rispetto, nell’ultimo decennio consolidato nei temi della cultura e dello sviluppo sostenibile e allargato a diverse città, organizzazioni e personalità coreane.

Tra queste, Daegu, Busan e le altre destinazioni che condividono con Pesaro il titolo di Città creative Unesco della Musica, Gwacheon con cui è attiva una collaborazione in ambito culturale, il Jeju International Convention Center, il Maestro Yang Jae Moo e la “I Maestri“ voice orchestra. Accanto alla musica, il connubio profondo tra Pesaro e questo paese è nel segno del cinema. Alla Corea del Sud, il Pesaro Film Festival aveva già dedicato la manifestazione del 2005.

Quest’anno, la 60ª edizione del Festival torna ad analizzare la cinematografia sudcoreana attraverso la collaborazione con il Busan Cinema Center che ha selezionato un programma di lunghi e cortometraggi per tre giornate di festival. La Mostra di Pesaro ospiterà una finestra sul cinema della Repubblica di Corea, di riconosciuta avanguardia nella produzione audiovisiva digitale e proporrà una tavola rotonda sullo stato dell’arte del cinema in Corea, comprese le produzioni di serie televisive, vero e proprio cult degli ultimi anni.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: Daniele Vimini presidente Fondazione Pescheria Centro Arti Visive, Amerigo Varotti direttore Confcommercio Marche Nord, Cristian Della Chiara e Pedro Armocida (in collegamento) per la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Chun Ye Jin direttrice dell’Istituto Culturale Coreano in Italia (in collegamento), Alessandra Frontini/Mybeautyroutine.it, Enrico Francesconi/ristorante Opera Trattoria Contemporanea di Quartiere, e in collegamento: l’artista Sun Hee Moon, Silvio Franceschinelli/K-ble Jungle, So Hyun Lee, soprano, Inkie Kim e Dajung Kim/focal point Unesco per la Città Creativa di Daegu, la Park Siyeon Jazz band.

Luigi Diotalevi