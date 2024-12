Per scoprire Andrea Pazienza si deve capire prima Bologna

Oggi alle 18 alla libreria-caffetteria Passaggi di Fano si ricorda Andrea Pazienza, artista indimenticabile del fumetto italiano che ha raccontato pagine di Italia tra gli anni ‘70 e ‘80 con le sue tavole.

L’evento è una narrazione letteraria basata sul libro di Gianluca Morozzi “A Bologna con Andrea Pazienza“ (Giulio Perrone Editore) che vedrá la partecipazione dell’autore, della lettrice Veronica Zacchilli e di Davide Morresi, presidente Read and Play, l’associazione che organizza l’appuntamento insieme a Passaggi Libri e Caffè. Sullo sfondo c’è una città, Bologna, che ne racconta ancora, ad ogni passo, le storie e che fa da sfondo all’opera di Morozzi. Un "romanzo d’amore e pazienza" ispirato al giovane, leggendario fumettista in una città che per sempre lo ricorda, con Morozzi nel ruolo di guida turistico-narattiva che porta i lettori a spasso del lascito di “Paz“ a Bologna: "Quando una città è impregnata lo rimane per anni, lustri, decenni, al di là del fatto che l’artista, ahimè, non sia più nel mondo dei mortali. Qui c’è sempre una colonna, un muro o la saracinesca di un’osteria che racconta di Pazienza, con un suo personaggio che spunta da qualche parte, come fosse lì per osservarci. Quella di oggi sarà l’occasione per raccontare del mio libro, dei luoghi di Bologna vissuti e disegnati portando sul palco delle letture che contengono un po’ di Bologna, un po’ di Skiantos, umorismo, storia e qualche filosofia bolognese a modo mio".

Di un artista come Andrea Pazienza, enfant prodige del fumetto, è inutile cercarne la modernità: "“Paz“ è scomparso nel 1988 ma come autore non ha un passato e un presente: è universale, totalmente da riscoprire e i giovani possono avere la fortuna di approcciarlo da zero. Certe sue cose erano legate all’attualità del tempo ma la maggior parte della sua produzione è immortale, sia nel lato comico e divertente, che in quello riflessivo e poi tragico, con personaggi come Penthotal e Zanardi, fino a Pompeo, icona di un periodo più maturo e cupo dell’autore. Parliamo di un genio che non è solo il ‘77 e la Bologna di allora ma che resta leggibile a qualunque livello".

Cosa rimane allora oggi del capoluogo emiliano di Pazienza? "Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto, a Bologna ha vissuto 10 anni, iscrivendosi al DAMS di Umberto Eco. C’è una tendenza tutta bolognese, anche per via di un’università importante, ad assorbire e fare nostri tanti artisti, come Guccini o Vasco Rossi, ma con Pazienza abbiamo esagerato, in poco tempo ce lo siamo presi e ormai è nostro. In città realizzò le primissime cose, in un momento turbolento per tutti, che trasuda le atmosfere politiche e psichedeliche dell’epoca, l’“allegra confusione“ bolognese. Quelli sotto i portici bolognesi sono i tempi di Penthotal, protagonista di straordinarie avventure che restano nell’immaginario collettivo, un personaggio eclettico e fantasioso, che supera anche la sua stessa narrazione".

Andrea Pazienza morì di overdose a soli 32 anni a Montepulciano. L’ingresso è libero senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.