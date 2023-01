Pesaro, in 1500 hanno preso casa nei paradisi fiscali

Un'immagine simbolo dei pensionati italiani ricchi che hanno scelto Portogallo, Canarie e Grecia per non pagare o quasi le tasse

Pesaro, 8 gennaio 2023 – Sono pesaresi da sempre, qui hanno famiglia, casa, affetti. Eppure, appena andati in pensione, molti di loro salutano e vanno all’estero spinti dal miraggio di pagare meno tasse. Destinazione Portogallo, Tunisia, Grecia, Cipro, Ungheria e da due anni anche la vicina San Marino dove la tassazione sulla pensione lorda è del 6%. Se quelle persone rimanessero in Italia, con pensioni oltre i 55mila euro lordi, l’aliquota raggiungerebbe il 43 per cento. Non sono però tutte rose: si deve rimanere nel Titano (e in tutti gli altri Paesi) almeno 6 mesi l’anno, va dimostrato di viverci, non è consentito rimanere per chi ha una pensione pubblica, va presa la residenza, un’assicurazione sulla salute e aperto un conto corrente. San Marino ad esempio chiede che la pensione privata superi almeno i 50mila euro annui o che la persona abbia un deposito bancario di almeno 300mila euro, altrimenti non se ne parla proprio. Questo soggiorno, che prende il nome di residenza atipica, può durare 10 anni, poi si torna a casa. Residenza all’estero e conti nei paradisi fiscali Prima di fare le valigie e salutare i parenti, ci si deve iscrivere all’Aire (anagrafe italiani iscritti all’estero) del proprio comune,...