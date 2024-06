Pesaro batte. Ravenna: vincente la mossa giovani

Il baseball club Pesaro (serie C), consolida il primato in classifica con l’importante vittoria nei confronti del Ravenna con il risultato di 6-3 ed ora ha un turno di riposo per ricaricare le batterie. La partita, disputata sul diamante di Fano per il proseguire dei lavori di ristrutturazione a Pesaro, ha visto un mix di esperienza e freschezza che ha fatto la differenza contro un Ravenna tenace, ma non abbastanza incisivo. ll Pesaro ha deciso di dare fiducia a molti dei suoi giovani giocatori, mossa vincente. Il lanciatore esordiente, Marco Rossi, appena diciottenne, ha impressionato con una serie di strikeout cruciali che hanno frenato l’attacco del Ravenna nei momenti chiave.

Il manager del Pesaro Thomas Iacomucci è molto soddisfatto dei suoi: "È stato fantastico vedere come i nostri giovani abbiano risposto alla sfida e la presenza di Mirko Ruspini (foto) con la sua esperienza e dedizione è stato di esempio per tutti". Questa vittoria segna un importante passo avanti per la squadra, che punta a confermare il suo potenziale nella stagione. La scelta di schierare molti giovani si è rivelata vincente, che non solo ha portato al consolidamento del primo posto in classifica, ma ha anche acceso l’entusiasmo dei tifosi che sono accorsi in una forzata trasferta per seguire la loro squadra.

b.t.