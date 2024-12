Pesaro gioisce per la vittoria con Tarvisium nell’ultimo match

"Lo avevamo detto a inizio settimana sperando nel colpaccio, e ce l’abbiamo fatta" Il capitano della Fiorini Pesaro Rugby, Diego Antonelli, non nasconde la soddisfazione per la vittoria con Tarvisium nell’ultimo match dell’anno. Una Fiorini Pesaro Rugby determinata quella che domenica, davanti al pubblico di casa, ha guadagnato la 4° vittoria consecutiva. I kiwi giallorossi guadagnano così 4 punti in classifica, salendo a quota 25 e rimanendo al 4° gradino della classifica. Ora per il campionato di Serie A inizia la pausa per le festività natalizie che si concluderà il 19 gennaio con l’ultima giornata di andata. "Non è stato proprio un colpaccio perché abbiamo bene giocato fin dall’inizio, siamo andati in vantaggio e l’abbiamo mantenuto fino alla fine. Abbiamo difeso molto bene sotto pressione e quindi è stata una partita vinta e convinta". Al di la del risultato, una partita non facile: "No, sapevamo che Tarvisium è una bella squadra a livello fisico, molto organizzati. Siamo andati in vantaggio ma non abbiamo chiuso la partita rapidamente come volevamo. I cambi nel secondo tempo ci hanno dato una bella mano, specialmente in mischia chiusa". Avete mostrato tanti miglioramenti, su cosa dovete ancora lavorare? "Siamo arrivati forse un po’ stanchi e in più facciamo fatica nel momento in cui il gioco si sposta nella nostra metà campo. Se qualcosa non va come ci eravamo prefissati manchiamo di disciplina, facciamo falli inutili e questo ci rende le partite più difficili. Nel primo tempo abbiamo difeso dentro i nostri ventidue per un quarto d’ora. Fortunatamente nel secondo tempo siamo migliorati anche sotto l’aspetto della disciplina, loro hanno perso un po’, forse anche per la pressione che gli mettevamo. Questa è una cosa a cui dobbiamo stare molto attenti alle prossime partite".

b.t.