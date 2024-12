Pesaro sfida Reale Mutua Torino: una partita decisiva in casa

La vittoria bella e convincente di domenica scorsa contro Cantù è stata una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente, risultato di progressi che pian piano cominciavano a farsi intravedere senza mai però essere messi in atto nell’arco di tutti i quaranta minuti. Ora però viene la parte più difficile, proseguire sulla strada tracciata nell’ultima giornata. La seconda partita casalinga consecutiva è sicuramente un aiuto in più che viene dal calendario, ma come è stato ben dimostrato in questo inizio di stagione, tutte possono vincere in qualunque campo.

L’avversaria odierna è la Reale Mutua Torino, società nata nell’estate del 2019 dopo il fallimento dell’Auxilium Torino, attualmente undicesima in classifica con sette vittorie ed altrettante sconfitte, ma con un bottino di 4-1 nelle ultime cinque. Capo allenatore è l’ex della gara coach Matteo Boniciolli, arrivato a Pesaro nel gennaio 2019 per sostituire Massimo Galli e conquistare la salvezza, collaudato dagli assistenti Tosarelli e Iacozza, quest’ultimo che ha presentato così la gara: "L’ultima partita giocata da Pesaro dimostra tre cose: la prima è la qualità del loro roster, capace di vincere con ampio margine contro Cantù; la seconda è che questa prestazione conferma la crescita, fisica e tecnica, nell’ultimo periodo della squadra; la terza, forse la più importante, è l’enorme fiducia che una squadra può ulteriormente acquisire da un risultato così importante. Per cui la trasferta a Pesaro sarà l’ennesima sfida insidiosa di questa stagione, dove le difficoltà aumenteranno e sarà maggiore la richiesta tecnica, fisica e soprattutto mentale".

La Reale Mutua fonda molte delle sue fortune sul duo americano formato dalla guardia Kevion Taylor e dall’ala forte Ife Ajayi: il primo è il miglior marcatore della squadra con 16.64 punti a partita tirando con il 44.5% dal campo, mentre il secondo ai punti (15.5) aggiunge ben 9.1 rimbalzi di media che gli consentono di essere il leader di tutto il campionato per valutazione.

Il quintetto di partenza dei torinesi prevede poi anche la presenza del playmaker Antonio Gallo, del centro Fadilou Seck in alternanza con Ladurner per una coppia giovane ma con centimetri e chili da far valere sotto canestro, e Aristide Landi, giocatore di esperienza nel campionato di A2 che ha parlato della personalità da mettere in campo questa sera: "Non dobbiamo farci ingannare dalla situazione attuale della classifica di Pesaro. Sappiamo di affrontare una squadra forte ed esperta, costruita per arrivare fino in fondo e che vuole conquistare punti proprio per risalire nelle posizioni in cui vorrebbero essere. Possono contare su giocatori di esperienza, che sanno cosa serve per vincere questo campionato, inoltre andiamo a giocare in un ambiente caldo dove sono riusciti a vincere con grande merito contro Cantù. Noi dobbiamo farci trovare pronti e giocare la nostra partita".

Palla a due alle ore 18, dirigono l’incontro M. Centonza di Ascoli Piceno, D. Maschio di Firenze, S. Settepanella di Teramo.