“Pesaro tra realtà e sogno“ con Dolcini e Del Signore

Un fotografo e un pittore per raccontare Pesaro 2024, la sua gente e la sua identità. Aprirà sabato alle ore 17 alla Galleria Rossini, in via Rossini 38, la mostra di Luciano Dolcini e Paolo Del Signore, intitolata “Pesaro tra realtà e sogno“, che sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 15 dicembre. Curata da Cecilia Casadei, l’esposizione raccoglie ventidue opere realizzate a quattro mani come omaggio appassionato alla Capitale della cultura da parte dei due artisti.

"Due autori – ha detto il sindaco Biancani alla presentazione – di un territorio ricco di creatività. Un fotografo e un pittore si uniscono per dare forma alla nostra città in un esercizio artistico comune per condividere con la comunità la propria idea di Pesaro". Le fotografie orizzontali di grande formato esplorano e narrano Pesaro Capitale della cultura; molte sono state scattate da Dolcini durante le tante manifestazioni messe in campo dalla amministrazione cittadina. Fotografie dove il mosso, lo sfocato, le siluette e il colore sono utilizzati per uscire dal banale quotidiano ed assumere una visione onirica. Successivamente Del Signore, pittore e scenografo, ha inserito nella fotografia, con estrema delicatezza, i simboli grafici e pittorici che connotano la sua produzione.

"Immaginare la città che non c’è, cercandola nell’intreccio di desideri e saperi della sua comunità – ha detto Luciano Dolcini – è questo l’incipit di Pesaro 2024 che ha illuminato il nostro percorso creativo. Sono nate così opere dove la fotografia ha perso la sua caratteristica saliente di riproducibilità all’infinito per elevarsi ad opera unica e irripetibile".

Ha continuato Paolo Del Signore: "Le opere realizzate raccontano con le tecniche fotografiche e pittoriche, visioni e sensazioni della città. Un percorso dove ciascuno troverà un proprio ordine di narrazione; sensazioni e visioni si incontrano per rendere la narrazione quasi teatrale e a volte surreale".

Ha concluso Stefano Diotallevi di Wider Yachts, che sponsorizza l’evento: "Siamo lieti di essere stati coinvolti: c’è un’affinità, un nesso tra il nostro lavoro e questo evento. Nella mostra dalla realtà si va verso il sogno ed è il percorso contrario a quel che facciamo con i nostri yacht: perché immaginiamo un sogno da realizzare e poi con le varie abilità tecniche lo rendiamo realtà". La mostra è aperta tutti i giorni con orario 10-13 e 15,30-18,30.

