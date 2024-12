Pianeta Musica, acuti di solidarietà. Concerto di beneficenza alla Giara

di Alessio Zaffini

Grande festa, venerdì scorso, alla Giara, dove si è tenuto l’evento natalizio "1, 10, 100 voci per cantare". In quell’occasione, infatti, i bambini, gli adolescenti e gli adulti della scuola "Pianeta Musica", di Davide Di Gregorio, hanno intonato per tutti i commensali le classiche canzone festive, tra cui "Jingle Bells", "Tu scendi dalle stelle" e tanti altri classici natalizi senza tralasciare qualche ’sorpresa’ in repertorio.

Commenta così il maestro Di Gregorio: "In quella serata avrei avuto un altro evento, ma quando Luca Scaglioni, titolare della Giara, mi ha detto che il ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza, non ho potuto fare a meno di accettare. I bambini, ovviamente, erano talmente entusiasti di questo progetto che subito si sono messi a studiare i loro brani. E’ stata una serata magica, che ha visto la partecipazione di circa 100 bambini, i quali hanno cantato in coppia. Non sono mancate, ovviamente, le sorprese, come canzoni più pop e moderne. Insomma, un evento che ha commesso loro ma, soprattutto, me".

Sotto la guida della art director Francesca Guidi, infatti, l’incasso della serata è stato donato alla Fondazione Noi Domani, che si occupa di aiutare bambini, ma anche adulti, affetti da disabilità, al fine di permettere loro un futuro sicuro e sano. "Sotto le feste, il regalo più grande che si possa fare è proprio la beneficienza - ha spiegato Luca Scaglioni, titolare della Giara –. Io, nel mio piccolo, posso offrire il locale e la cena, ma il grosso della serata è stato fatto da tutte le persone che hanno voluto contribuire partecipando. Noi, come al solito, vogliamo sempre offrire un ambiente familiare, in cui tutte le persone possano stare bene e passare del tempo in allegria".

A prendere parte all’evento anche la band dei Nameless, anche loro usciti dalla "Pianeta Musica", che hanno portato sul palco alcune loro canzoni e anche dei brani natalizi.