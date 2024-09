Piazze porta il vero Pulcinella dalla Luna a Gallo

Stasera alle ore 21,15 la frazione di Gallo ospiterà uno degli spettacoli del festival diffuso #Piazze, realizzato dal Centro Teatrale Universitario di Urbino. Nel parco del centro civico, stasera il palco itinerante ospiterà lo spettacolo “La luna e Pulcinella“ di Irene Vecchia, ultima erede della tradizione plurisecolare delle “guarattelle“, i famosi burattini di Napoli. La trama racconta che in seguito all’ennesimo sopruso tutte le donne della terra sono finite sulla Luna.

Pulcinella, per non perdere la sua amata Teresina, riesce a volare fino al pallido satellite: i terrestri, a vederli da lassù, sembrano tristi, poveri e affamati. Lo spettacolo sviluppa il repertorio delle guarattelle per raccontare della violenza di genere e delle difficili relazioni tra uomini e donne, attraverso la maschera di Pulcinella, che da sempre simboleggia l’armonia degli opposti.

Biglietti prenotabili a info@urbinoteatrourbano.it o scrivendo al numero 346 7200078, oppure sul posto.

g. v.