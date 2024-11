Piovono contravvenzioni. Multe in zona piscina. Nuotate con la beffa

Nuotatori in divieto di sosta. Decine di multe. E’ quanto avvenuto sia ieri mattina che nei giorni scorsi nei pressi della piscina al parco della Pace, dove la polizia locale è entrata in azione per sanzionare numerose auto parcheggiate dove non si poteva. La polizia locale è intervenuta su segnalazione. La questione ha destato un po’ di proteste tra i nuotatori multati che avevano lasciato la propria auto a fianco della recinzione che si trova in prossimità del centro sanitario Ast che si trova di fronte all’impianto sportivo. Altre auto, parcheggiate in divieto di sosta in prossimità del muro dalla parte opposta, sono state ugualmente sanzionate dai vigili.

"Quella è una strada a doppio senso di marcia – spiega la comandante della polizia locale Francesca Muzzini –, e oltretutto c’è anche un divieto di fermata. Parcheggiare l’auto lì potrebbe provocare anche delle difficoltà di manovra ai mezzi che trasportano persone disabili e che devono accedere alla struttura sanitaria. Il gestore dell’impianto sportivo mi ha chiesto un appuntamento per chiarire l’aspetto relativo alla sosta in quella zona e, in quell’occasione, gli spiegherò la questione. Capisco che gli automobilisti possano rimanerci male – la conclusione della Muzzini – ma in quella zona non è possibile lasciare l’auto".

ant. mar.